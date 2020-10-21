Беспокойный мужчина кризисного возраста по имени Сэм занимается непонятно чем посреди развесистого британского леса. Солнце светит так ослепительно ярко, что волей-неволей хочется прикрутить соответствующие настройки телевизора. Но времени отвлекаться просто нет: вот герой чудесным образом спасает юную неразговорчивую самоубийцу, вот куда-то едет, а вот уже якобы совершенно случайно оказывается в эпицентре загадочных событий посреди загадочных людей на фантастически живописном (и загадочном) проливном острове Оси.

Мини-сериал "Третий День" - пожалуй, самый необычный проект HBO последнего времени. Авторский - это мягко сказано: снова в деле тандем создателей дичайшей "Утопии" - экспериментаторов Денниса Келли и Марка Мандена. А тут ещё и Джуд Лоу, которому, похоже, жизнь не мила без всё более сложных ролей - и тут, наверное, сложнейшая в его карьере. Хотя, казалось бы, ничего уникального: усреднённый представитель цивилизованного мира - владелец машины и смартфона, муж и отец, бизнесмен и соцработник - один-одинёшенек против изолированной ритуальной глуши. Откуда безуспешно пытается смыться, постепенно сходя с ума. Где-то такое встречалось.

И даже много где, спору нет. Да только сам сюжет - не то чтобы главное. Шоу явно отталкивается от "Солнцестояния" или, скажем, "Апостола", однако обращается с системой координат фолк-хоррора по-своему: порядком заезженные отсылки быстро тонут в калейдоскопе визуальных экспериментов, шуме прибоя, вибрациях закадровой музыки, изощрённой цветокоррекции, круговороте монтажа (панорамы постоянно чередуются со сверхкрупными планами - забываешь, как моргать). Если уж надо повесить ярлык, то относительно сгодится "магический реализм". Кровь и почва, соль и вода. А общие впечатления примерно как от концерта мощного психоделического бэнда. Всё, разумеется, миллион раз отрепетированно, и всё равно аранжировки с импровизациями сияют волшебством.

Правда, волшебство здесь скорее тёмного происхождения. Имеются пара-тройка криповатых гэгов типа прогулки в лес под ЛСД плюс фирменная мимика занятого в подтанцовке Пэдди Консидайна, но остальное - предельно мрачная, физически и метафизически неуютная киноновелла. Как вскоре становится ясно, не столько о сектантстве, сколько о бремени эго, самообмане, семейных горестях и отчаянном бегстве от себя - в чём, кстати, слышится отдалённая перекличка с недавним "Гнездом". Опять же, Лоу и его очередной перфоманс на износ: тем, кто до сих сомневался в умении артиста сыграть какую угодно эмоцию подошвами кросовок, залысиной или грязью под ногтями, лучше не затягивать с просмотром.

Есть на что посмотреть и фанатам Наоми Харрис, которая самоотверженно тащит вторую часть - вроде как оторванную от трёх стартовых серий (справедливости ради, любой внимательный зритель сразу нащупает связующую нить) и, признаться, гораздо менее эффектную. Меняется стиль: уже и краски значительно тусклее, и камера гораздо статичнее, и психоделия почти полностью выветривается. Меняется и темпоритм: эклектичная шаманская чехарда уступает место медленному, обстоятельному триллеру со вспышкой насилия под занавес. Заодно подаёт голос политика - мол, где громко кричат об особости, там и пещерной ксенофобии и бесконтрольной тоталитарной жестокости по умолчанию больше. Brexit.

Коннотация понятна, выводы тоже - и оба, конечно, спорные. Первый: нечего было отделяться от Европейского Союза - он поплывёт дальше, очухается, ласково обнимет детей, а мы так и останемся в плену иллюзий на этом проклятом клочке земли. Второй: категорично напирать на индивидуальность - плохая затея, чреватая потерей рассудка. Без последнего можно было обойтись, тем паче островок Оси - вполне реальная локация, модный интернациональный рехаб для богатых знаменитостей; так себе метафора консервативной старушки Англии. С другой стороны, никто ведь не запрещает слегка сузить фокус и увидеть в кислотно-бэдтриповых иносказаниях "Третьего Дня" лишь печальную историю про стену непонимания между близкими людьми - далеко не худшую среди подобных историй.

Помимо прочего: прекрасная Эмили Уотсон, изумительные пейзажи, искусно обставленные библейские аллюзии по соседству с кельтским язычеством. И дополнительный спецэпизод беспрецедентного для телевидения свойства. Впрочем, "иммерсивную" лайв-постановку - 12-часовое наблюдение за кустисто бородатым, неопрятным, потным Джудом, который по-настоящему спит, целеустремлённо роет грязь, хмуро купается и невербально общается с огненновласой Флоренс Уэлч - российской аудитории официально не показали. Поэтому как знать - вдруг она нам померещилась?

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