Вышел русский трейлер хоррор-сериала с Джудом Лоу "Третий день"

На YouTube опубликован локализованный трейлер мини-сериала HBO "Третий день" (The Third Day) - с Джудом Лоу в главной роли.

Лоу играет Сэма, которого "странные силы притягивают к маленькому острову у британского побережья". Там аборигены выполняют загадочные ритуалы, из-за которых у обеспокоенного Сэма пробуждаются болезненные воспоминания. Дальнейшее - собственно, в трейлере. И выглядит он роскошно.

В других ролях: Наоми Харрис (Ив из новых лент бондианы с Крэйгом), Эмили Уотсон, Кэтрин Бойер Уотерсон ("Чужой: завет", "Фантастические твари"), Пэдди Консидайн ("Типа крутые легавые", "Ультиматум Борна").

Создатель - Деннис Келли ("Утопия"). Премьера шестисерийного шоу - 15 сентября.