Канадец Дуркин известен как продюсер отличных фильмов Николаса Пеша "Глаза моей матери" и "Пирсинг", а заодно - недавнего режиссёрского дебюта Дэйва Франко. Как режиссёр и сценарист Шон отметился очень тепло принятой сандэнсовской лентой "Марта, Марси Мэй, Марлен" о психологических травмах девушки, сбежавшей из секты "мэнсонского типа". "Гнездо" Дуркин тоже написал и поставил сам, спустя несколько лет вновь продемонстрировав своё мастерство в создании мощных полотен о потерянном душевном равновесии.

Герой Лоу - британец Рори, пробившийся благодаря напористости и таланту из низов в мир большого бизнеса, там сколотивший неплохой капитал и отправившийся развивать успех в США. За океаном он обзавёлся семьёй в лице американской красавицы Эллисон (Кун) и её дочки от другого мужчины. У супругов родился сын, они проживают в тихой провинции, но та самая амбициозность, которая позволила Рори добиться многого, играет с ним злую шутку: ему мало простого достатка и уютной жизни в глуши рядом с родственниками жены, он решает переехать вместе с семьёй обратно в Англию - покорять когда-то казавшиеся недосягаемыми вершины.

Он вбухивает колоссальные деньги в пижонский загородный особняк, где каждая доска пахнет чарующей стариной, и, по слухам, даже некоторое время записывались Led Zeppelin. Эллисон восторга мужа в связи с "переходом на новый уровень" не разделяет: её вполне устраивал прежний благоустроенный, но скромный - весьма, конечно, относительно - быт. К тому же у неё есть все основания подозревать, что Рори свои финансовые возможности и карьерные перспективы несколько переоценивает. Основания вполне существенные, и именно бытовые проблемы, как это часто бывает, становятся триггером: стена непонимания, незаметно, по кирпичику выстраивавшаяся долгое время, вдруг предстаёт во всей своей зловещей непреодолимости.

Рори, одержимый стремлением попасть "в высшую лигу", обвешивая себя и близких вульгарными символами успеха, которые не может себе позволить - не только из-за ограниченности средств, но и из-за собственной ограниченности, это замечает позже всех, когда неминуемый кризис уже наступает. Он до последнего отказывается понимать, что суета фанфаронящегося нувориша в глазах тех, с кем он мечтает поставить себя в один ряд, попросту смешна, а порой и раздражающа.

Эллисон способна увидеть гораздо больше, но она, будучи зависимой от мужа, о чём тот в момент эмоционального срыва не забывает неблагородно напомнить, не видит возможности для равноправного диалога. А тут ещё дети, вынужденные быть молчаливыми свидетелями происходящего. В результате старшая с головой уходит в лихие пубертатные переживания, а младший в панике замыкается в себе. Таким образом жизнь всех четырёх членов семьи начинает напоминать ад.

При всём этом персонажи Лоу и Кун продолжают оставаться близкими и по-своему друг друга любящими людьми, что только усугубляет всеобщие страдания. И при таком актёрском дуэте на переднем плане здорово продуманная драма о пагубных последствиях чрезмерной увлечённости успехом, невнимательности к родным с одной стороны и слабовольной пассивности с другой, просто не могла не сработать. И она, разумеется, срабатывает, ловко, как заправский триллер, манипулируя эмоциями зрителя и не отпуская его до самого финала. Финала нарочито неоднозначного, что её только украшает.

4.5