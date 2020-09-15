Вышел русский трейлер хоррора Дэйва Франко "Кто не спрятался"

На YouTube-канале компании Capella Film представлен локализованный трейлер хоррора "Кто не спрятался" (The Rental) - с Дэном Стивенсом ("Легион") и Элисон Бри ("Блеск") в главных ролях.

Режиссер, соавтор сценария и сопродюсер - Дэйв Франко, младший брат Джеймса Франко. Это его дебют как постановщика полного метра. Фильм, кстати, очень похвалил Стивен Кинг.

Сюжет: две молодые пары решают провести выходные на берегу океана и арендуют роскошную виллу. Не зная, естественно, что в каждой ее комнате установлены камеры, и за ними пристально следят.

В итоге все маленькие секреты гостей - "а вместе с ними и тайна всего дома" - становятся явью. И это лишь начало напряженной игры.

В других ролях: Тоби Хасс ("Праведные Джемстоуны", "Остановись и гори", "Блеск"), Шейла Ванд ("Операция "Арго", "Сквозь снег"), Джереми Аллен Уайт ("Бесстыжие"),

Энтони Молинари ("Довод", "Плохие парни навсегда"). В кино - с 8 октября.

Дэйв представит свой фильм на российском Comic-Con.