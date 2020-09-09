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Дэйв Франко станет специальным гостем Comic-Con Russia 2020

Новости
    09.09.2020, 14:04
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На фестивале Comic-Con Russia 2020 специальным гостем станет актёр, брат Джеймса Франко Дэйв Франко ("Иллюзия обмана", "Нерв", "Горе-творец", "Мачо и ботан", "Соседи. На тропе войны", "Клиника", "Университет"), сообщается на официальном сайте мероприятия. Оно будет проходить с 3 по 4 октября впервые в онлайн-формате.

Во время Comic-Con актер не только ответит на вопросы российских поклонников, но и представит свой режиссерский кинодебют - хоррор "Кто не спрятался" (The Rental) со своей cупругой Элисон Бри ("Блеск") и Дэном Стивенсом ("Аббатство Даунтон", "Легион") в главных ролях.

Помимо этого, молодой режиссер поделится эксклюзивными кадрами из фильма. Трейлер можно оценить здесь:

Премьера картины в России намечена на 22 октября.

Сам Дэйв на данный момент вовлечён в несколько проектов: недавно он взялся за "умный ромком" в стиле "Неспящих в Сиэтле", сценарий к которому он пишет со супругой Элисон Бри, а недавно стало известно, что звезда "Иллюзии обмана" сыграет автора хита Ice Ice Baby - Ваниллу Айса.

Прямая трансляция встречи будет идти в официальном сообществе в сети "ВКонтакте". Скоро появится и полная программа эфира.

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