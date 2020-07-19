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Дэйв Франко и Элисон Бри снимут "умный" ромком

Новости
    19.07.2020, 18:59
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актёр Дэйв Франко, брат Джеймса Франко, дебютирует как режиссёр с хоррором "Кто не спрятался" (The Rental), где снялась его супруга Элисон Бри со звездой "Аббатства Даунтон" и "Легиона" Дэном Стивенсом. Фильм выходит 23 июля в США, в России - 10 сентября.

Фото: kinopoisk.ru
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Между тем Дэйв уже готовит свой следующий режиссёрский проект. По его словам, они с Бри вместе написали сценарий, он сам займёт режиссёрское кресло, а она сыграет главную роль.

В интервью DiscussingFilm он пояснил, что речь идёт о романтической комедии, причём он и его жена хотят сделать "умный и возвышенный" ромком. Среди вдохновляющих примеров он назвал нетленную жанровую классику: "Когда Гарри встретил Салли", "Неспящих в Сиэтле" и "Красотку".

Дэйв Франко известен по ситкому "Клиника", таким фильмам, как "Мачо и ботан", "Нерв", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Призрачная шестёрка", по проектам брата Джеймса - "Горе-творцу" и "Зеровиллю".

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