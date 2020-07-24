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Дэйв Франко сыграет автора хита Ice Ice Baby

Новости
    24.07.2020, 20:16
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru/gettyimages.com Фото: kinopoisk.ru/gettyimages.com
Фото: kinopoisk.ru/gettyimages.com

Дэйв Франко, младший брат Джеймса Франко ("Иллюзия обмана", "Горе-творец"), готовится сыграть Ваниллу Айса, успешного рэпера из 90-х и исполнителя (своего единственного) хита Ice Ice Baby, в биографическом фильме под названием "До крайности" (To The Extreme). О чем актер поведал в интервью Insider.

Фото: kinopoisk.ru
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Сценарий написан Крисом Гудвином и Филиппом Ваном (оба до сих пор не имели опыта работы с полным метром), а фильм назван в честь одноименного альбома певца, выпущенного в 1990 году. По словам Франко, если все будет сделано как надо, то картина будет похожа по тональности на байопик про Томми Вайсо "Горе-творец", взявший "Золотой глобус" и номинированный на "Оскар".

"От недоучки, выгнанного из средней школы и продающего автомобили в Далласе, до автора Ice Ice Baby - первого хип-хоп-сингла, возглавившего чарты Billboard. Молодой Ванилла Айс сталкивается со славой, попытками вымогательства и хорошо продается, творя историю музыки", - гласит описание фильма в Черном списке лучших сценариев 2018 года.

"Производство постепенно приближается к стадии препродакшна", - заявил Франко и также сообщил, что он непосредственно разговаривал с Ваниллой Айсом (настоящее имя - Роберт Ван Винкл) о том, каким образом он может лучшего всего сыграть его.

"Роб такой милый и умный парень, он был очень помог нам достичь правильного понимания всех деталей и поделился ценной информацией, недоступной широкой публике", - добавил актер.

Также Франко недавно дебютировал в качестве режиссера триллера "Кто не спрятался", где снялась его супруга Элисон Бри ("Сообщество", "Безумцы", "Блеск").

Дата начала съемок фильма пока неизвестна.

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