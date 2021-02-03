Названы номинанты "Золотого глобуса-2021"

Премия "Золотой глобус" назвала своих номинантов.

Единоличным лидером по числу номинаций стал вышедший на Netflix "Манк" Дэвида Финчера (6), за ним следует "Суд над чикагской семёркой" (5). Среди дистрибьюторов у этой онлайн-платформы тотальное превосходство - как в киносфере (22), так и в телевизионном формате (20). В обоих случаях - с гигантским отрывом. В ТВ-сегменте также больше всех номинаций у проекта Netflix (тоже 6).

Отметим, что из пяти российских претендентов на попадание в категорию "Лучший фильм на иностранном языке" - а это "Дорогие товарищи!", "Текст", "Спутник", "Конференция" и "Уроки фарси" - ни один не удостоился номинации.

Итак, перейдём к конкретике.

"Лучшая драма"

"Отец"

"Манк"

"Земля кочевников"

"Девушка, подающая надежды"

"Суд над чикагской семёркой"

"Лучшая мужская роль в драме":

Риз Ахмед ("Звук металла")

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")

Энтони Хопкинс ("Отец")

Гэри Олдман ("Манк")

Тахар Рахим ("Мавританец")

"Лучшая женская роль в драме"

Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")

Андра Дей ("Соединённые Штаты против Билли Холидей")

Фрэнсис Макдорманд ("Страна кочевников")

Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")

Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")

"Лучшая комедия или мюзикл"

"Борат 2"

"Гамильтон"

"Музыка"

"Зависнуть в Палм-Спрингс"

"Выпускной"

"Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле"

Саша Барон Коэн ("Борат 2")

Джеймс Корден ("Выпускной")

Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон")

Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс")

Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда")

"Лучшая женская роль в комедии или мюзикле"

Мария Бакалова ("Борат 2")

Кейт Хадсон ("Музыка")

Мишель Пфайффер ("Уйти не прощаясь")

Розамунд Пайк ("Аферистка")

Аня Тейлор-Джой ("Эмма.")

"Лучший режиссёр"

Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")

Дэвид Финчер ("Манк")

Хлоя Чжао ("Страна кочевников")

Реджина Кинг ("Одна ночь в Майами")

Аарон Соркин ("Суд над чикагской семёркой")

"Лучший сценарий"

Аарон Соркин ("Суд над чикагской семёркой")

Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон ("Отец")

Хлоя Чжао ("Страна кочевников")

Джек Финчер ("Манк")

Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")

"Лучшая мужская роль второго плана"

Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семёркой")

Дэниел Калуя ("Иуда и чёрный мессия")

Джаред Лето ("Дьявол в деталях")

Билл Мюррей ("Последняя капля")

Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами")

"Лучшая женская роль второго плана"

Джоди Фостер ("Мавританец")

Оливия Колман ("Отец")

Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли")

Аманда Сайфред ("Манк")

Хелен Зенгель ("Новости со всех концов света")

"Лучший оригинальный саундтрек"

Александр Деспла ("Полночное небо")

Людвиг Йорансон ("Довод")

Джеймс Ньютон Ховард ("Новости со всех концов света")

Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист ("Душа")

Трент Резнор и Аттикус Росс ("Манк")

"Лучшая песня"

Io sì (Seen) ("Вся жизнь впереди")

Speak Now ("Одна ночь в Майами")

Tigress & Tweed ("Соединённые Штаты против Билли Холидей")

Fight For You ("Иуда и чёрный мессия")

Hear My Voice ("Суд над чикагской семеркой")

"Лучший драматический сериал"

"Мандалорец"

"Корона"

"Страна Лавкрафта"

"Озарк"

"Сестра Рэтчед"

"Лучшая мужская роль в драматическом сериале"

Джейсон Бэйтман ("Озарк")

Джош О'Коннор ("Корона")

Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу")

Аль Пачино ("Охотники")

Мэттью Риз ("Перри Мейсон")

"Лучшая женская роль драматическом сериале"

Эмма Коррин ("Корона")

Оливия Колман ("Корона")

Джоди Комер ("Убивая Еву")

Лора Линни ("Озарк")

Сара Полсон ("Рэтчед")

"Лучший комедийный сериал"

"Эмили в Париже"

"Тед Лассо"

"Бортпроводница"

"Шиттс Крик"

"Великая"

"Лучшая мужская роль в комедийном сериале"

Дон Чидл ("Черный понедельник")

Николас Холт ("Великая")

Юджин Леви ("Шиттс Крик")

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Рами Юссеф ("Рами")

"Лучшая женская роль в комедийном сериале"

Лили Коллинз ("Эмили в Париже")

Кейли Куоко ("Бортпроводница")

Эль Фаннинг ("Великая")

Джейн Леви ("Необыкновенный плейлист Зои")

Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")

"Лучший телефильм или мини-сериал"

"Нормальные люди"

"Ход королевы"

"Голос перемен"

"Отыграть назад"

"Неортодоксальная"

"Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале"

Брайан Крэнстон ("Ваша честь")

Джефф Дэниелс ("Правило Коми")

Итан Хоук ("Птица доброго господа")

Марк Руффало ("Я знаю, что это правда")

Хью Грант ("Отыграть назад")

"Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале"

Кейт Бланшетт ("Миссис Америка")

Дэйзи Эдгар-Джонс ("Нормальные люди")

Шира Хаас ("Неортодоксальная")

Николь Кидман ("Отыграть назад")

Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")

"Лучшая мужская роль второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме"

Джон Бойега ("Голос перемен")

Брендан Глисон ("Правило Коми")

Дэниэл Леви ("Шиттс Крик")

Джим Парсонс ("Голливуд")

Дональд Сазерленд ("Отыграть назад")

"Лучшая женская роль второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме"

Джиллиан Андерсон ("Корона")

Хелена Бонэм Картер ("Корона")

Джулия Гарнер ("Озарк")

Энни Мерфи ("Шиттс Крик")

Синтия Никсон ("Рэтчед")

"Лучший мультфильм"

"Семейка Крудс: Новоселье"

"Вперёд"

"Душа"

"Путешествие на Луну"

"Легенда о волках"

"Лучший фильм на иностранном языке"

"Ещё по одной" (Дания)

"Ла Йорона" (Гватемала / Франция)

"Вся жизнь впереди" (Италия)

"Минари" (США)

"Ты и я" (Франция / США)

Список обуликован на официальном сайте премии.