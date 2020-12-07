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Пять российских фильмов претендуют на "Золотой глобус"

Наше кино
    07.12.2020, 11:46
Текст:   Козьма Лоханкин

Сразу несколько российских фильмов оказались в лонг-листе лент, претендующих на "Золотой глобус" - одну из престижнейших кинопремий мира.

Фото: Юрий Абрамочкин/ РИА Новости
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В частности, в списке оказались следующие российские картины: "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, "Текст" Клима Шипенко и "Спутник" Егора Абраменко.

Кроме того, в перечень попали фильмы отечественных кинематографистов, снятые в копродукции с представителями других стран: "Конференция" Ивана Твердовского (Россия, Эстония, Соединённое Королевство, Италия) и "Уроки фарси" Вадима Перельмана (Россия, РБ, Германия), сообщает Газета.Ру.

Всего в лонг-лист включены 138 картин из 77 стран. 78-я церемония вручения "Золотого глобуса" состоится 28 февраля 2021 года.

Ранее стало известно, что фильм "Дорогие товарищи!" выдвинут на премию "Оскар" от России, а "Уроки фарси" - от РБ.

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