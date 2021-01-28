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Фильм "Дорогие товарищи!" получил престижную премию американских критиков

Наше кино
    28.01.2021, 11:07
Текст:   Козьма Лоханкин

Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" получил премию американского Национального совета кинокритиков.

Фото: kinopoisk.ru
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Престижную награду отечественной ленте присудили в категории "Лучшие фильмы на иностранном языке" за 2020 год. Таких фильмов пять, вместе с "Товарищами" её получили греческие "Яблоки", румынский "Коллектив", французская "Ночь королей" и документалка "Агент крот" совместного производства Чили, США, Германии, Нидерландов и Испании.

Лучшим фильмом совет, напомним, признал картину Спайка Ли "Пятеро одной крови".

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте организации.

Также напомним, что фильм Кончаловского выдвинут на "Оскар" от России.

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