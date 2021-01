Американские критики выбрали "лучший фильм 2020 года"

Национальный совет кинокритиков США определил лучший фильм 2020 года.

Как следует из информации, размещенной на официальном сайте организации, таковым эксперты признали ленту Спайка Ли "Пятеро одной крови". При этом Ли признан и режиссером года, а каст проекта - лучшим актерским составом года.

Премии за главные роли получили: за мужскую - Риз Ахмед (за "Звуки металла"), за женскую - Кэри Маллиган (за "Девушку, подающую надежды").

Лучшими актером и актрисой в категориях второго плана стали Пол Раджи ("Звуки металла") и Юн Ё Чжон ("Минари") соответственно.

Лучшим анимационным фильмом предсказуемо названа пиксаровская "Душа".

Специальной премией посмертно награжден Чедвик "Черная пантера" Боузман, чьей последней ролью стала картина "Ма Рейни: Мать блюза".

С полным списком призеров можно ознакомиться по ссылке.

Основанный в 1909 году в Нью-Йорке, Национальный совет кинокритиков США (The National Board of Review of Motion Pictures) - влиятельнейшая некоммерческая организация, объединяющая кинокритиков, киноведов, студентов профильных институтов и других специалистов отрасли.