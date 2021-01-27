Новости

Вышел трейлер нового сезона ситкома "Ивановы-Ивановы" 12:39
В Москве экстренно госпитализирована актриса Елена Лядова 12:01
Вышел трейлер триллера с Бурковским, Пересильд и Мороз "Медиатор" 11:50
Роберт Родригес перезапустит "Детей шпионов" 11:35
Кевин Харт сыграет в экранизации игры Borderlands 11:12

Американские критики выбрали "лучший фильм 2020 года"

Мировое кино
    27.01.2021, 12:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Национальный совет кинокритиков США определил лучший фильм 2020 года.

Фото: kinopoisk.ru
Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Как следует из информации, размещенной на официальном сайте организации, таковым эксперты признали ленту Спайка Ли "Пятеро одной крови". При этом Ли признан и режиссером года, а каст проекта - лучшим актерским составом года.

Премии за главные роли получили: за мужскую - Риз Ахмед (за "Звуки металла"), за женскую - Кэри Маллиган (за "Девушку, подающую надежды").

Лучшими актером и актрисой в категориях второго плана стали Пол Раджи ("Звуки металла") и Юн Ё Чжон ("Минари") соответственно.

Лучшим анимационным фильмом предсказуемо названа пиксаровская "Душа".

Фото: kinopoisk.ru
Зрители назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Специальной премией посмертно награжден Чедвик "Черная пантера" Боузман, чьей последней ролью стала картина "Ма Рейни: Мать блюза".

С полным списком призеров можно ознакомиться по ссылке.

Основанный в 1909 году в Нью-Йорке, Национальный совет кинокритиков США (The National Board of Review of Motion Pictures) - влиятельнейшая некоммерческая организация, объединяющая кинокритиков, киноведов, студентов профильных институтов и других специалистов отрасли.

Новости

Появился трейлер британского мини-сериала "Это грех" 10:44
В Москве обокрали актера из сериалов "Солдаты" и "Глухарь" 10:36
Сериал "Постановка" с Шином и Теннантом хотят продлить на 3-й сезон 10:16
Народная артистка РФ Екатерина Жемчужная заразилась коронавирусом 09:47
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 26.01.2021
Продолжение "Лары Крофт" получило нового режиссера 26.01.2021
Названа дата начала съемок третьего сезона "Мандалорца" 26.01.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
СМИ: Из-за переносов премьеры нового "Бонда" придется переснимать 26.01.2021
Де Ниро сыграет главную роль в фильме о пилоте "Формулы-1" 26.01.2021
Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года 26.01.2021
⧣ комедия
Фото: kino-teatr.ru
Названы дата и место прощания с актером "Бумера" Александром Шаляпиным 09:23
Ефим Шифрин рассказал, почему ушел из "Аншлага" 26.01.2021
Составлен рейтинг 50 культовых фильмов, не имевших кассового успеха 26.01.2021