Вышел трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд

На YouTube опубликован полноценный трейлер драмы "Земля кочевников", вошедшей во многие киночарты по итогам 2020 года.

Прекраснейшая МакДорманд, дважды лауреат премии "Оскар", играет шестидесятилетнюю Ферн, которая на фоне экономического кризиса остается без работы, без дома и теперь вынуждена стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках случайного заработка.

Режиссер и сценаристка - Хлоя Чжао (кинокомикс "Вечные", где, среди прочего богатства, Джоли сыграла свою первую супергеройскую роль), адаптировавшая документальное исследование журналистки Джессики Брудер "Земля кочевников: Выживая в Америке в XXI веке".

Российская премьера ленты, взявшей два приза МКФ в Венеции, - с 25 марта.