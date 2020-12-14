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Вышел трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд

Новости
    14.12.2020, 19:34
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован полноценный трейлер драмы "Земля кочевников", вошедшей во многие киночарты по итогам 2020 года.

Фото: youtube.com/ Netflix
Появился трейлер датского триллера Netflix "Равноденствие"

Прекраснейшая МакДорманд, дважды лауреат премии "Оскар", играет шестидесятилетнюю Ферн, которая на фоне экономического кризиса остается без работы, без дома и теперь вынуждена стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках случайного заработка.

Режиссер и сценаристка - Хлоя Чжао (кинокомикс "Вечные", где, среди прочего богатства, Джоли сыграла свою первую супергеройскую роль), адаптировавшая документальное исследование журналистки Джессики Брудер "Земля кочевников: Выживая в Америке в XXI веке".

Российская премьера ленты, взявшей два приза МКФ в Венеции, - с 25 марта.

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