Поле битвы, красочные взрывы, беспорядочная стрельба, с неба спускается гигантский зелёный Ктулху. Такой сон преследует Аттикуса "Тика" Фримана - чернокожего ветерана Корейской войны и по совместительству большого поклонника разного рода фантастической литературы. Особенно пропитанных иррациональным ужасом рассказов Г.Ф. Лавкрафта.

Однако рассказы рассказами, а есть ведь в Америке пятидесятых и ужасы бытового толка. В частности, оголтелый расизм - несмываемый зловещий маркер штатов Новой Англии, по которым Тику предстоит совершить автомобильное путешествие. Он, конечно, не рад, да вот деваться некуда: именно там - на малоизученных, обманчиво пасторальных и лицемерно дружелюбных землях Ку-Клукс-Клана - недавно сгинул его сварливый отец Монтроуз.

Необходимый дисклеймер: прямого отношения к древнейшим сущностям, безумными арабами и прочими Азатотами "Страна Лавкрафта" от HBO не имеет. Сериал снимали по одноименной книжке Мэтта Раффа - не лишённому тонкости образчику дарк-фэнтези, где Говард наш Филлипс (не только великий классик литературы, но и автор далёких от политкорректности стихов "На сотворение негров") присутствует на уровне отсылок и цитат. Прежде всего - сатирически зарифмованных с угнетением цветных меньшинств.

В центре внимания, соответственно, группа выбирающихся из мистических передряг чёрных персонажей. В то время как совокупность чудовищ и белых людей - суть то самое Неизведанное, о страхе перед которым писал автор "Дагона"; причём белые люди, пожалуй, опаснее любой плотоядной твари. Эта схема проста: например, героев останавливают реднеки-полицейские с неиллюзорной целью применить законы Джима Кроу. И тут же из лесу выскакивает кровожадный хтонический Шоггот: мясо, кишки, зло, тьма, жуткая дробь барабанов, тихие монотонные всхлипы проклятых флейт.

Или вот ещё: богатые WASPы принуждают протагониста со товарищи к участию в магическом шабаше тайного общества. Или нарядный готический эпизод про особняк с разновозрастными призраками афроамериканцев - всех, разумеется, годами ранее замучил и беспринципно заточил в астрале белый маньяк-учёный. Сквозной сюжет предполагается, однако не то чтобы очень важен: шоу - правда, и роман Раффа тоже - сводится к набору вполне самостоятельных глав, объединённых взглядом на жанровые клише через модную призму дискриминации.

"Индиана Джонс" про негров. "Сияние" про негров. Удалой слэшер про негров. Сентиментальное роуд-муви а-ля "Зелёная книга" с хоррор-подвывертом - угадайте про кого. Надо признать, чисто технически сюжеты неплохие: в наличии и динамика, и смешные шутки, и забавные вотэтоповороты в стиле старой "Сумеречной зоны". Актёры вообще отличные - к тому же практически не замыленные. Да и чему удивляться, если присматривали за производством не последние люди индустрии - Дж. Дж. Абрамс и Джордан Пил.

Другой вопрос - крайне неровная постановка: вышеупомянутый дом с привидениями - хорошо; путешествия между мирами - удовлетворительно; отдельно взятые оккультные ритуалы - просто стыдный трэш (на вырвиглазную - при таком-то бюджете - графику без слёз не взглянешь). Впрочем, что важнее - сериал явно не может определиться, "ретро" он или "злободневный". Только-только мы привыкаем к демонстративной, почти карикатурной привязке к середине минувшего столетия и её сегрегационной специфике, как за кадром включается либо надсадный сердитый рэпчик, либо высокопарная речь политического активиста.

Задумка ясна, много где встречалась, но здесь из неё постоянно лезет то фанерная "сделанность", то BLM-копипаста в духе позднего Спайка Ли, то натужный графоманский пафос. Одним словом - халтура. Тем сложнее дать Lovecraft Country однозначную оценку: всё-таки стилистические провалы и левацкие нелепости делят экран с по-настоящему классными моментами - от милой поддержки семейных ценностей до развесёлого трэш-ужастика.

И тем чётче видится соломоново решение: сбавить идеологический градус, оставить пару-тройку исчерпывающе очевидных метафор и сокращать пёстрое месиво монстров с расистами, пока оно не превратится в стройную, остроумную двухчасовую полнометражку из нескольких новелл. Вполне вероятно, так и поступил бы сам Джордан Пил - тот, что режиссёр и сценарист, а не продюсер-многостаночник, опутанный жадными щупальцами социального заказа.

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