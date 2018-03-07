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"Страна Лавкрафта" обзавелась режиссером

Новость 07.03.2018, 19:05 | Текст: Генри Достоевский
Фото: AP Photo/Axel Schmidt
Фото: AP Photo/Axel Schmidt

Режиссер Ян Деманж, призер Берлинского кинофестиваля и один из создателей "Уголовного правосудия", из которого Джеймс Гандольфини и Джон Туртурро сделали "Однажды ночью", поставит пилотный эпизод сериала "Страна Лавкрафта", сообщает Deadline.

Он же, вместе с кузнецами хитов Джей Джей Абрамсом ("Остаться в живых") и Джорданом Пилом ("Прочь"), выступит в роли исполнительного продюсера проекта, которым они займутся для гиганта HBO.

За адаптированный сценарий пилотной серии на основе одноименного романа Мэтта Раффа отвечает Миша Грин ("Сыны анархии").

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет, действие которого разворачивается в 50-х годах XX века, расскажет историю Аттикуса Блэка (в книге - Аттикус Тернер), 22-летнего чернокожего ветерана войны из Чикаго. Аттикус в компании подруги Летиции и родного дядюшки Джорджа, отправляется разыскивать бесследно исчезнувшего отца. Их путь будет осложнен насильственным неприятием их маршрута - как физическим, так и моральным - не только белым населением с расистскими настроениями, но и весьма злобными богохульными созданиями, словно сошедшими со страниц произведений Лавкрафта.

Напомним, что у Джордана Пила также в планах еще как минимум несколько проектов: возможное продолжение нашумевшего "Прочь", совместный с известным режиссером Спайком Ли триллер о чернокожем полицейском, сериал об охотнике на нацистов и перезапуск "Сумеречной зоны".

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