"Земля кочевников" получила главный приз Critics' Choice Movie Awards

Премия Critics' Choice Movie Awards, вручаемая Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний, назвала своих победителей.

В категории "Лучший фильм" победила "Земля кочевников", а её режиссёр - Хлоя Чжао - признана лучшей в соответствующей категории.

Лучшим актёром посмертно признали Чедвика Боузмана за фильм "Ма Рейни: Мать блюза", лучшей актрисой - Кэри Маллиган за "Девушку, подающую надежды".

За визуальные эффекты наградили нолановский "Довод", лучшей комедией назвали "Зависнуть в Палм-Спрингс".

Среди сериалов в жанровых категориях отпраздновали победы "Корона", "Тед Лассо" и "Ход королевы" (и персонально неизменная Аня-Тейлор Джой, конечно).

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте организации.

Российская премьера "Земли кочевников", уже снискавшей ряд наград и премий (включая главный "Золотой глобус"), состоится на этой неделе.