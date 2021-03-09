"Земля кочевников" получила главный приз Critics' Choice Movie Awards

Премия Critics' Choice Movie Awards, вручаемая Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний, назвала своих победителей.
В категории "Лучший фильм" победила "Земля кочевников", а её режиссёр - Хлоя Чжао - признана лучшей в соответствующей категории.
Лучшим актёром посмертно признали Чедвика Боузмана за фильм "Ма Рейни: Мать блюза", лучшей актрисой - Кэри Маллиган за "Девушку, подающую надежды".
За визуальные эффекты наградили нолановский "Довод", лучшей комедией назвали "Зависнуть в Палм-Спрингс".
Среди сериалов в жанровых категориях отпраздновали победы "Корона", "Тед Лассо" и "Ход королевы" (и персонально неизменная Аня-Тейлор Джой, конечно).
С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте организации.
Российская премьера "Земли кочевников", уже снискавшей ряд наград и премий (включая главный "Золотой глобус"), состоится на этой неделе.