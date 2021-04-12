Названы лауреаты премии BAFTA 2021 года

Церемония вручения проходила в два этапа: 10-го апреля объявили победителей в т.н. технических номинациях (спецэффекты, костюмы, грим, прически, звук и т.д.), вчера вечером - в основанных.
Списки обнародованы на сайте премии и выглядят следующим образом (первая строчка - победитель, остальные - номинанты):
Лучший фильм:
"Земля кочевников"
Лучший режиссер:
Хлоя Чжао - "Земля кочевников"
Томас Винтерберг - "Еще по одной"
Шеннон Мерфи - "Молочные зубы"
Ли Айзек Чун - "Минари"
Ясмила Жбанич - "Куда ты идешь, Аида?"
Сара Гаврон - "Рокс"
Лучшая женская роль:
Фрэнсис МакДорманд - "Земля кочевников"
Бакки Бакрай - "Рокс"
Рада Бланк - "40-летняя версия"
Ванесса Кирби - "Фрагменты женщины"
Вунми Моссаку - "Его дом"
Элфри Вудард - "Помилование"
Лучшая мужская роль:
Энтони Хопкинс - "Отец"
Риз Ахмед - "Звук металла"
Чедвик Боузман - "Ма Рейни: Мать блюза"
Адарш Гурав - "Белый тигр"
Мадс Миккельсен - "Еще по одной"
Тахар Рахим - "Мавританец"
Лучшая женская роль второго плана:
Юн Ё Джон - "Минари"
Нив Алгар - "Стойкая броня"
Косар Али - "Рокс"
Мария Бакалова - "Борат 2"
Доминик Фишбэк - "Иуда и черный мессия"
Эшли Мадекве - County Lines
Лучшая мужская роль второго плана:
Дэниэл Калуя - "Иуда и черный мессия"
Барри Кеоган - "Стойкая броня"
Алан С. Ким - "Минари"
Лесли Одом-мл. - "Одна ночь в Майами"
Кларк Питерс - "Пятеро одной крови"
Пол Раджи - "Звук металла"
Лучший оригинальный сценарий:
Эмиральд Феннел - "Девушка, подающая надежды"
Томас Винтерберг, Тобиас Линдхольм - "Еще по одной"
Джек Финчер - "Манк"
Клер Уилсон, Тереза Икоко - "Рокс"
Аарон Соркин - "Суд над чикагской семеркой"
Лучший адаптированный сценарий:
Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон - "Отец"
Мойра Буффини - "Раскопки"
Рори Хайнс, Сохраб Ноширвани, М. Б. Травен - "Мавританец"
Хлоя Чжао - "Земля кочевников"
Рамин Бахрани - "Белый тигр"
Лучший британский фильм:
"Девушка, подающая надежды"
"Стойкая броня"
"Раскопки"
"Отец"
"Его дом"
"Забвение"
"Мавританец"
"Рокс"
"Спасительница"
Лучший фильм на иностранном языке:
"Еще по одной"
"Отверженные"
"Минари"
"Куда ты идешь, Аида?"
Лучший анимационный фильм
Лучший документальный фильм:
"Мой учитель-осьминог"
"Коллектив"
"Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете"
"Диссидент"
"Социальная дилемма"