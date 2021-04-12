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Названы лауреаты премии BAFTA 2021 года

Журнал
    12.04.2021, 09:40
Текст:   Олег Усков
Британская академия кино- и телевизионных искусств раздала свои премии - BAFTA. На всякий случай напомним, что BAFTA - одна из важнейших кинонаград планеты. И в этом году ее лидером стала драма Хлои Чжао "Земля кочевников" - у нее семь номинаций и четыре победы.

Церемония вручения проходила в два этапа: 10-го апреля объявили победителей в т.н. технических номинациях (спецэффекты, костюмы, грим, прически, звук и т.д.), вчера вечером - в основанных.

Списки обнародованы на сайте премии и выглядят следующим образом (первая строчка - победитель, остальные - номинанты):

Лучший фильм:

"Земля кочевников"

"Отец"

Фото: kinopoisk.ru
Фото: стартовали съемки фильма "Черный Адам"

"Мавританец"

"Девушка, подающая надежды"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучший режиссер:

Хлоя Чжао - "Земля кочевников"

Томас Винтерберг - "Еще по одной"

Фото: kinopoisk.ru
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Шеннон Мерфи - "Молочные зубы"

Ли Айзек Чун - "Минари"

Ясмила Жбанич - "Куда ты идешь, Аида?"

Сара Гаврон - "Рокс"

Лучшая женская роль:

Фрэнсис МакДорманд - "Земля кочевников"

Бакки Бакрай - "Рокс"

Фото: kinopoisk.ru
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Рада Бланк - "40-летняя версия"

Ванесса Кирби - "Фрагменты женщины"

Вунми Моссаку - "Его дом"

Элфри Вудард - "Помилование"

Лучшая мужская роль:

Энтони Хопкинс - "Отец"

Риз Ахмед - "Звук металла"

Фото: kinopoisk.ru
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Чедвик Боузман - "Ма Рейни: Мать блюза"

Адарш Гурав - "Белый тигр"

Мадс Миккельсен - "Еще по одной"

Тахар Рахим - "Мавританец"

Лучшая женская роль второго плана:

Юн Ё Джон - "Минари"

Нив Алгар - "Стойкая броня"

Фото: youtube.com/ SUPER_VHS
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Косар Али - "Рокс"

Мария Бакалова - "Борат 2"

Доминик Фишбэк - "Иуда и черный мессия"

Эшли Мадекве - County Lines

Лучшая мужская роль второго плана:

Дэниэл Калуя - "Иуда и черный мессия"

Барри Кеоган - "Стойкая броня"

Фото: kinopoisk.ru
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Алан С. Ким - "Минари"

Лесли Одом-мл. - "Одна ночь в Майами"

Кларк Питерс - "Пятеро одной крови"

Пол Раджи - "Звук металла"

Лучший оригинальный сценарий:

Эмиральд Феннел - "Девушка, подающая надежды"

Томас Винтерберг, Тобиас Линдхольм - "Еще по одной"

Фото: kinopoisk.ru
Трейлер: обновленный "Властелин колец" выходит в российский прокат

Джек Финчер - "Манк"

Клер Уилсон, Тереза Икоко - "Рокс"

Аарон Соркин - "Суд над чикагской семеркой"

Лучший адаптированный сценарий:

Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон - "Отец"

Мойра Буффини - "Раскопки"

Фото: kinopoisk.ru
Что в кино: "Мортал Комбат", "Уроки фарси", "Минари", страшный Микки Рурк

Рори Хайнс, Сохраб Ноширвани, М. Б. Травен - "Мавританец"

Хлоя Чжао - "Земля кочевников"

Рамин Бахрани - "Белый тигр"

Лучший британский фильм:

"Девушка, подающая надежды"

"Стойкая броня"

"Раскопки"

Фото: twitter.com/ netflixwitcher
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"Отец"

"Его дом"

"Забвение"

"Мавританец"

"Откуда ты родом?"

"Рокс"

"Спасительница"

Лучший фильм на иностранном языке:

"Еще по одной"

"Дорогие товарищи!"

Фото: youtube.com
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"Отверженные"

"Минари"

"Куда ты идешь, Аида?"

Лучший анимационный фильм

"Душа"

"Вперед"

"Легенда о волках"

Лучший документальный фильм:

"Мой учитель-осьминог"

Фото: kinopoisk.ru
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"Социальная дилемма"

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