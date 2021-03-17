Новости

Камбербэтч сыграет боевого мага у режиссера "Мира Юрского периода" 12:17
Алан Тьюдик и дочь Миллы Йовович сыграют в ремейке "Питера Пэна" 12:11
Вышел русский трейлер сайфай-триллера с дочерью Джонни Деппа 12:02
"Свинку Пеппу" продлили до 2027 года 11:45
Вышел трейлер кунг-фу-комедии со звездой "Настоящего детектива" 11:36

Вышел русский трейлер драмы с Энтони Хопкинсом "Отец"

Новости
    17.03.2021, 11:21
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован локализованный трейлер британо-французской драмы "Отец" (The Father), претендующей на премию "Оскар" этого года в шести номинациях.

Фото: kinopoisk.ru
Трейлер: сериал "Нерегулярные части" с черным Ватсоном заранее продлили

Премьера ленты состоялась в январе прошлого года на фестивале "Сандэнс", стяжав большое уважение критиков. При этом уже на стадии трейлера видно, что история предстоит душераздирающая. Несмотря на комедийные элементы.

В главной мужской роли - 83-летний лауреат "Оскара" Энтони Хопкинс, плюс лауреат премии "Оскар" Оливия Колман, Марк Гейтисс, Имоджен Путс, Руфус Сьюэлл, Оливия Уильямс. Режиссер и автор сценария - номинант "Оскара" Флориан Зеллер ("Любовник моей жены").

"Энтони (Хопкинс) далеко не молод и живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку. Энтони отметает все предложенные варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в попытках найти для упрямого папочки идеальную женщину", - суховато информирует синопсис.

В России - с 15 апреля.

Новости

Филиппа Эйльхарт в "Ведьмаке" станет темнокожей 11:28
Сериал "Чужестранка" продлен на седьмой сезон еще до премьеры шестого 10:26
Умер легендарный японский аниматор Ясуо Оцука 10:20
Трейлер: сериал "Нерегулярные части" с черным Ватсоном заранее продлили 16.03.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Убивая Еву" закрывается 16.03.2021
Первые эпизоды "Властелина колец" переснимут, премьера откладывается 16.03.2021
Опубликован финальный трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера 15.03.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Вышел финальный трейлер сериала Marvel "Сокол и Зимний солдат" 15.03.2021
"Я женщина, и я умею рычать": опубликован новый трейлер "Круэллы" 15.03.2021
Вышел трейлер мелодрамы "Понедельник" с "Зимним солдатом" 14.03.2021
⧣ драма
Фото: kinopoisk.ru
14-й Фестиваль ирландского кино в России объявил свою программу 15.03.2021
Вышел трейлер фильма "Дублинские дебоширы" с Аней Тейлор-Джой 13.03.2021
Вышел трейлер криминальной рэп-драмы с Джонни Деппом "Город лжи" 11.03.2021