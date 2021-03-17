Вышел русский трейлер драмы с Энтони Хопкинсом "Отец"

На YouTube опубликован локализованный трейлер британо-французской драмы "Отец" (The Father), претендующей на премию "Оскар" этого года в шести номинациях.

Премьера ленты состоялась в январе прошлого года на фестивале "Сандэнс", стяжав большое уважение критиков. При этом уже на стадии трейлера видно, что история предстоит душераздирающая. Несмотря на комедийные элементы.

В главной мужской роли - 83-летний лауреат "Оскара" Энтони Хопкинс, плюс лауреат премии "Оскар" Оливия Колман, Марк Гейтисс, Имоджен Путс, Руфус Сьюэлл, Оливия Уильямс. Режиссер и автор сценария - номинант "Оскара" Флориан Зеллер ("Любовник моей жены").

"Энтони (Хопкинс) далеко не молод и живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку. Энтони отметает все предложенные варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в попытках найти для упрямого папочки идеальную женщину", - суховато информирует синопсис.

В России - с 15 апреля.