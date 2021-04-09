Что в кино: "Мортал Комбат", "Уроки фарси", "Минари", страшный Микки Рурк

Обзор новинок широкого проката: "Мортал Комбат" без Мортал Комбата, драма о холокосте и выдуманном языке, корейская пастораль в американской глубинке, снова "Супернова", суровые будни польской фитнес-блогерши.

"Мортал Комбат"

Новая экранизация серии культовых файтингов - это, возможно, немного не то, чего вы ожидаете. Она не про сам турнир, где бьются насмерть лучшие бойцы двух миров, а про то, как избранные представители человечества ещё только набирают форму, познают свою избранность и пытаются помешать коварным планам Шан Цунга. Который, в свою очередь, стремится их уничтожить с целью одержать досрочную победу. Иными словами, это ещё не Мортал Комбат, строго говоря, а квалификационный раунд. Или отборочный этап. В общем, всё самое интересное - в том числе Джонни Кейджа - оставили на потенциальный сиквел. Тем не менее посмотреть есть на что, особенно в заключительном акте - именно там все поединки густо сконцентрированы. Первый акт тоже ничего, а вот середина конкретно провисает. Ну и Рейден с Шан Цунгом какие-то совсем никакущие. Как и большинство других персонажей. Зато "взрослый" рейтинг отрабатывается по полной, никаких тут вопросов. (Рецензия)

"Уроки фарси"

Фильм Вадима Перельмана ("Измены", "Дом из песка и тумана", "Мгновения жизни") по рассказу Вольфганга Кольхаазе вполне мог бы усилить конкуренцию в оскаровской номинации "Лучший фильм на иностранном языке", но Американская киноакадемия сочла участие в производстве белорусской стороны, отправившей фильм бороться за премию, недостаточным, и картину завернули. Ну и ладно.

Молодой бельгийский еврей (аргентинец Науэль Перес Бискаярт из "120 ударов в минуту") чудом избегает расстрела нацистами и попадает в концлагерь, притворяясь иранцем. Его легенда подвергается серьёзной проверке: один из немецких офицеров (Ларс Айдингер - тот самый Николай II из той самой "Матильды") очень хочет выучить фарси, намереваясь после войны открыть ресторан в Тегеране.

Несчастному деваться некуда: он на ходу сочиняет "персидские" слова и учит этой тарабарщине простофилю-нациста. Дело непростое: нужно помнить огромное количество слов, а скоротечность и жестокость расплаты за ошибку никаких сомнений не вызывает. К тому же эсэсовец, хоть и простофиля, но неладное нет-нет да и заподозрит, а более проницательные солдаты изо всех сил пытаются вывести обманщика на чистую воду.

История почти комичная - при всей кошмарности исторического фона, постоянно о себе напоминающего жуткими, бескомпромиссно показанными сценами расправ над узниками и прочего нацистского варварства. Диссонанса не возникает: Перельман нащупал баланс и нужную интонацию, чего многим нынешним авторам фильмов о Холокосте не удаётся.

"Минари"

Фото: kinopoisk.ru

Корейская семья, состоящая из двух детишек и их родителей, переезжает в какую-то американскую глушь, в невзрачного вида домишко, расположенный посреди обширного земельного участка, который глава семьи намерен приспособить под выращивание плодоовощных культур. Позже к ним присоединяется ещё нетипичная бабка, и вот они, значит, там живут. Периодически предпринимая попытки встроиться в местный социум - в основном безуспешно, поскольку американская деревенщина со своими глупыми суевериями в глазах корейцев выглядит как сборище диких аборигенов. Что, конечно, забавно. Мать с отцом ссорятся из-за коренных различий во взглядах на жизнь, бабка чудит. Всё это показано как бы с точки зрения детей, которые в силу возраста слабо осознают, что вокруг происходит и что со всем этим делать. Такая милая вялотекущая пасторальная ретро-драма, претендующая, кстати, на "Оскар", но на самом деле ни на что особо не претендующая. А минари - это, если что, корейская сорняковая трава, и она, естественно, неистово символизирует.

"Кинотеатр кошмаров"

Фото: kinopoisk.ru

На редкость ладный, пусть и чуть неровный (что для формата типично и потому простительно) хоррор-альманах с достаточно оригинальной концепцией и по большей части удачными секциями. Он собрал пятерых в той или иной степени успешных жанровых деятелей: Алехандро Бругуеса ("Азбука смерти 2"), Джо Данте ("Гремлины", "Сумеречная зона", "Мастера ужасов"), Мика Гэрриса (старые сериалы "Сияние" и "Противостояние" по Кингу, "Байки из склепа", "Мастера ужасов"), Рюхэя Китамуру ("Полуночный экспресс" с Брэдли Купером и Винни Джонсом) и Дэвида Слэйда ("Во все тяжкие", "Чёрное зеркало", "Ганнибал").

Объединяющий сюжет подкупает своей простотой: случайных (на первый взгляд) людей заносит в пустой кинозал, где им показывают короткометражные ужастики с ними же в главных ролях. А руководит происходящим зловещий киномеханик, которого играет Микки Рурк. Мини-фильмы охватывают различные поджанры.

Первая - и одна из лучших - новелла искромётно пародирует слэшеры. Казалось бы, ну сколько можно издеваться над ними, морально устаревшими и многократно высмеянными - а вот поди ж ты. Остроумно пройдясь по перечню забитых до смерти штампов, сюжет запрыгивает на территорию арахнофобии и вторжения пришельцев. Бодро, кроваво и смешно. Следом идёт коротенький, но с любовью и вкусом обставленный боди-хоррор, а за ним - визуально замечательная параноидальная зарисовка о безумии. Далее - "готичный" экзорцизм, оборачивающийся брутальной резней одержимых учеников католической школы, и самый, пожалуй, скучный отрезок - о привидениях. В совокупности - недурно, а местами - так и просто замечательно, на общем фоне "Кинотеатру кошмаров" точно есть чем порадовать ценителей.

"Препод: История Галатеи"

Фото: kinopoisk.ru

Уважаемый университетский профессор в свободное от преподавательской практики время крадёт студенток и держит их у себя дома, заставляя соблюдать ряд несложных правил: носить что скажут, выполнять что скажут, сидеть и не отсвечивать. Причём для них у него выделена специальная комната, и в ней совершенно случайно есть забранное решёткой вентиляционное отверстие, куда средних габаритов девушка запросто может пролезть. Это чтобы вы сразу поняли, насколько с фильмом всё плохо. Параллельно угрюмый небритый коп с личными проблемами исчезновения тех студенток расследует. Вычисляет похитителя он уже минуте на сороковой, но на том ресурсы его мыслительного аппарата, увы, иссякают, и далее угрюмый коп принимается раз за разом спрашивать профессора насчёт его несуществующей жены, надеясь на какой-то результат. Казалось бы, этот натужный третьесортный недотриллер не мог стать ещё натужнее и третьесортнее, но тут пришёл на выручку российский прокатчик и вон какой восхитительный заголовок придумал вместо скучного Women.

"Заповедь зла"

Фото: kinopoisk.ru

Фильм "Проклятие Одри Эрншоу", окрещённый в отечественном прокате бессмысленным словосочетанием "Заповедь зла", рассказывает о консервативной ирландской коммуне в Америке, живущей в изоляции от остального мира во второй трети XX века так, как могла бы жить и за пару веков до того.

Поселение голодает из-за неурожая и мора. Только у одной нелюдимой женщины всё с хозяйством в порядке. Бедствующие соседи приходят к очевидному выводу: ведьма! И, представьте себе, не ошибаются. Между тем у подозрительно успешной хозяйки есть дочка, чьё существование она тщательно скрывает. Причём, как выясняется, защищая не только её от окружающих, но и наоборот. Некоторые ведьмы, оказывается, они хоть и ведьмы, но стараются примирить свою дьявольскую сущность с миром божьим. А некоторые - нет. Тут важно не ошибиться, где какая, иначе всё совсем худо будет.

Лента Томаса Роберта Ли - это такая "Ведьма" Роберта Эггерса для бедных ирландских крестьян. Она в разы проще и гораздо невнятнее, а вместо Ани Тейлор-Джой тут Джессика Рейнольдс (на картинке выше). Как говорится, почувствуйте разницу. Справедливости ради, за счет некоторой атмосферности совсем уж безнадёжным предприятием "Заповедь зла" не выглядит. Но лучше всё же пересмотреть "Ведьму".

"ЗОЖ"

Фото: kinopoisk.ru

Картина повествует о суровых буднях популярной польской фитнес-инстаблогерши Сильвии Заяц. Которая целыми днями тренируется, записывает видосики для подписчиков, правильно питается, выступает с мастер-классами по аэробике в ТЦ, снова записывает видосики, ходит на тусовки и так далее. Но Сильвия Заяц несчастна. Потому как никто не любит, никто не понимает. И она - что бы вы думали? - записывает об этом видосики. А сюжет следующий: однажды стал на Сильвию Заяц глазеть из машины какой-то подозрительный тип. Сильвия Заяц на него накричала, а тот в ответ как начнёт рукоблудствовать. Тогда подцепила Сильвия Заяц на тусовке какого-то качка и попросила его подозрительного типа вразумить. Качок поручение исполнил, немного перестаравшись, вернулся обратно к ней и как начнёт рукоблудствовать. С чем, как говорится, боролась. Но мораль в другом. Мораль в том, что популярные фитнес-инстаблогерши - тоже люди, у них есть чувства, и не стоит эти чувства обесценивать.

"100% волк"

Фото: kinopoisk.ru

Непоседливый юноша Фредди Люпин из семейства оборотней в ночь своей первой трансформации почему-то превращается не в волка, а в голубого пуделя с розовым хохолком. И переживает приключение, в результате которого он и окружающие приходят к прогрессивному выводу: пуделем быть не менее почётно, чем волком. Во время похождений он противостоит злодейке, списанной с Круэллы де Виль и дядюшке, списанному со Шрама из "Короля льва", а также знакомится с уличными собаками, испытывающим к оборотням взаимное недоверие, которое обеим сторонам, разумеется, следует преодолеть (оборотни в этом австралийском мультике - добрые непонятые существа, исполняющие функции супергероев). Всё это приправлено незатейливым, но порой сносным юмором. Впрочем, гэга, зиждящегося на заливании всего вокруг мочой, всё равно не избежать.

"Супернова"

Фото: kinopoisk.ru

Снова на экранах - драма про двух геев, один из которых стремительно теряет рассудок, с замечательными артистами Стэнли Туччи и Колином Фёртом в главных ролях. Только на этот раз - в полной версии, включая скандально вырезанные ранее три минуты. Говорят, эти минуты очень важны. Так оно или нет, трудно сказать, но одно точно: благодаря этим трём минутам фильму было обеспечено повышенное внимание, а теперь он имеет шанс собрать двойную кассу. Хозяйке, как говорится, на заметку.

Также на экранах: российская комедия "Будь моим Кириллом"; документальное кино с анимацией про север "Книга моря"; ещё одна документалка про север "24 снега".