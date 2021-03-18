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Продюсер Mortal Kombat объяснил, почему в фильме не будет Джонни Кейджа

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    18.03.2021, 11:47
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ GameSpot Trailers Фото: youtube.com/ GameSpot Trailers
Фото: youtube.com/ GameSpot Trailers

Очередная экранизация Mortal Kombat включает в себя достаточно солидный ростер бойцов, но после первого трейлера многие поклонники серии файтингов удивлялись отсутствию в ленте Джонни Кейджа - достаточно весомого персонажа всей франшизы.

Фото: twitter.com/ warnerbrosindia
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Продюсер картины Тодд Гарнер объяснил, почему звезду голливудских боевиков решили не использовать в сценарии.

"Причина в том, что Джонни Кейдж - очень эгоистичный и забавный негодяй... прямо как Кано. И что нам было делать в такой ситуации: позволить этим двум весь фильм пытаться перешутить друг друга? Или все же лучше попридержать Джонни Кейджа на потом?" - цитирует его слова издание Gamespot.

Фото: youtube.com/ Xbox
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Судя по этому комментарию, характеры персонажей будут значительно отличаться как от первой киноадаптации 1995 года, так и от современных игровых проектов.

Впрочем, Гарнер не исключает, что в случае коммерческого успеха фильма, Джонни Кейдж может даже получить отдельный спин-офф.

Премьера "Мортал Комбат" в России запланирована на 8 апреля.

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