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Мадс Миккельсен рассказал о продолжении "Ганнибала"

Новости
    30.11.2020, 13:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сериал Брайана Фуллера "Ганнибал" был официально закрыт после трех сезонов более пяти лет назад, но авторы не поставили на шоу крест и периодически поднимают тему возрождения-продолжения.

Фото: kinopoisk.ru
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В частности, прямым текстом заявляя, что вполне можно было бы расширенно рассказать в новом сезоне историю Буффало Билла, ту, что легла в основу "Молчания ягнят" с Хопкинсом и Фостер.

Вот и Миккельсен, сыгравший в шоу титульного людоеда-эстета, нагнетает. Актер, только что отметивший свое 55-летия, высказался насчет четвертого сезона "Ганнибала" во время пресс-тура в поддержку своей новой ленты "Еще по одной".

Напомним: сериал этим летом пополнил каталог Netflix, тем "создав ажиотаж" и заставив говорить о продолжении в формате сериального ремейка "Ягнят". Где одна из главных проблем - создатели шоу не смогли договориться по авторским правам на оригинальный роман. Но нельзя исключать, что дело все-таки выгорит, передает IndieWire.

Тем более что история отличная, да и персонажи "интересные". Хотя их можно, конечно, подтюнинговать. Например, поменять кому-нибудь пол. Или "слить" двух героев в одного, - рассуждает Мадс. При этом никакой конкретики и вероятных сроков он не называет.

Также Миккельсен отметил, что сложновато будет найти актера на роль Билла уровня Теда Левина, сыгравшего антагониста в картине 1991 году. Впрочем, и здесь нет ничего невозможного: как скромно шутит Мадс, в его лице нашли же замену Хопкинсу.

Напомним: ранее появилась информация о "сольном" сериале про Клариссу Старлинг, события которого развернутся после "Молчания ягнят".

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