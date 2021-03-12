Что в кино: трэш-фантастика, претендент на "Оскары", скверные хорроры

Пришельцы крадут мозги, "День сурка" с киллерами, главный претендент на "Оскары", мужчины и Альцгеймер, два фильма про борьбу с наркотиками, плохой хоррор, чудовищно плохой хоррор, нелёгкая судьба русского авангарда.

"Земля кочевников"

Фото: kinopoisk.ru

Фрэнсис МакДорманд в роли грустной тётеньки путешествует по Америке на белом фургоне и неплохо проводит время, беседуя с представителями своеобразной субкультуры - пожилыми белыми американцами, презревшими осёдлый образ жизни. Полудокументальное инди-кино, напоминающее что-то среднее между "Гроздьями гнева" Стейнбека и "В дороге" Керуака, только без обличения дьявольской сущности капитализма (почти), без джаза и без угара. А также без сюжета, без конфликта, без драмы. Ну, опять же, почти. Созерцательный видеоряд, сопровождаемый пронзительными звуками пианино, исповедями старух и думами печальными. Несколько "Оскаров" получит как пить дать. (Рецензия)

"Нос, или Заговор "не таких"

Фото: kinopoisk.ru

Многослойная работа Андрея Хржановского, над которой он со сценаристом Юрием Арабовым трудился долгие годы. Результат получился очень эффектным. Гоголь, Шостакович и Мейерхольд, объединённые "Носом" и сложной политической судьбой, соседствуют с персонажами, порождёнными знаменитыми художниками, Сталин мучительно переживает свою странную дружбу с Булгаковым, а серые советские чиновники хоронят передовое искусство своей тупостью. Насыщенное ссылками и узнаваемыми образами произведение, прослеживающее трагическую историю русского авангарда - определённо, мощная и достойная внимания вещь, не избавленная, увы, от некоторой сиюминутной тенденциозности. Что, наверное, неизбежно.

"Асоциальная сеть"

Фото: kinopoisk.ru

Фильм о том, как ловили Росса Ульбрихта, создателя интернет-магазина наркотиков. По сюжету поимкой занимается агент Боуден - немолодой мужик, ни бельмеса не смыслящий в компьютерах и прочих новомодных технологиях. Человек, очень смутно себе представляющий, что вообще такое интернет, преуспевает гораздо больше в погоне за анонимным злоумышленником, чем самодовольная молодёжь с этими своими гаджетами. Потому что главное - хватка и смекалка. На этом ироничном противопоставлении и строится основная фабула. Параллельно мы наблюдаем за тем, как либертарианец-идеалист проваливает проверку на прочность своих взглядов и оказывается - вот уж неожиданность - банальным честолюбивым жлобом. В общем, не самая скучная история с неплохим подбором актёров - от Джейсона Кларка до Джимми Симпсона и Пола Уолтера Хаузера (чья роль смотрится особенно комично на фоне недавнего "Дела Ричарда Джуэла").

"Супернова"

Фото: kinopoisk.ru

Двое мужчин творческих профессий, состоящие в длительных отношениях, в доме на колёсах ездят по Англии. Почти как МакДорманд, да, только по Англии и с определённой целью. Одного из них медленно, но неумолимо накрывает болезнь Альцгеймера, и оба из-за этого страдают. Страданиям главным образом фильм и посвящён. Замечательные Стэнли Туччи и Колин Фёрт выкладываются на полную, льют слёзы, рвут душу себе, друг другу и зрителю. Смотреть это, конечно, тяжеловато, мягко говоря.

"Только серьёзные отношения"

Фото: kinopoisk.ru

Третий фильм Вячеслава Росса. Первые два, трагикомедия "Тупой жирный заяц" и мрачная драма "Сибирь. Монамур", были достаточно успешными и своему автору некоторое имя обеспечили. Теперь Росс обратился к ромкому, хотя от склонности к драматизированию не избавился, и порой это вредит его новой картине, внося заметный дисбаланс. Главная героиня - первокурсница ВГИКа Соня, заблудившаяся в сердечных исканиях с большим ущербом учёбе. Пока барышня находится в романтическом угаре, в Москву из провинции прибывает её папаша, которого играет Александр Робак, и он, конечно, заметно оживляет происходящее. Оказавшись в столице, переживающий кризис в отношениях с женой мужик первым делом напивается и начинает знакомиться через приложение с женщинами, что ничем хорошим, естественно, не заканчивается. Следом прибывает разъярённая супруга в исполнении Ирины Пеговой. Супруга - сотрудница полиции и вообще дама суровая, и спуску мужу и дочери она давать не собирается. На эту - довольно спорную - ситуацию нахлобучены семейные ценности, и выглядит это несколько искусственно. Но ведь на то он и ромком, чтобы всё кончилось хорошо. "Только семейные отношения", несколько злоупотребляющие ванильной сказочностью и кружащейся камерой, всё же могут похвастаться парой забавных вставных сцен, но в целом остаются вещью строго для любителей субжанра.

"Трафик"

Фото: kinopoisk.ru

Не путать с фильмом Стивена Содерберга: этот "Трафик", во-первых, через одну букву "ф" пишется, а во-вторых, вообще не "Трафик" никакой, а Crisis. Отработка темы опиоидного кризиса в США, отодвинутой на задний план BLM-повесткой и прочими объективно менее важными и серьёзными вещами. Отрабатывается тема при этом вяло и откровенно халтурно. Взяли произвольную пачку звёзд в диапазоне от Арми Хаммера (одна из последних его ролей, судя по всему, если не последняя) до Гэри Олдмана и распихали их по донельзя банальным автономным сюжетам: коп внедряется в наркомафию, мать ищет виновных в смерти сына, профессор воюет с ушлой фармкомпанией. Ни грамма свежих идей, ни проблеска фантазии, ни капли старания.

"Скайлайн 3"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжение крайне странной серии про нашествие инопланетян, которые к нам прилетели собирать урожай мозгов (нет, правда). Первая часть ещё притворялась вменяемой и была почти камерным триллером, окупилась более шести раз при скромном бюджете в 10 миллионов. На сиквел угрохали в два раза больше, позвали Фрэнко Грилло и Ико Ювайса, учинили там совершенно безумный мортал комбат с кайдзю-монстрами, но почему-то выпустили фильм спустя семь лет после оригинала, когда все давно про него забыли. В результате - полный провал. Тем не менее спустя ещё четыре года выходит зачем-то триквел. С пуще прежнего зашкаливающим градусом маразма и урезанным финансированием. Такие "Чужие" ушибленного курильщика: барышня крутит сальтухи и стреляет молниями из кулака по смешным резиновым чубрикам на фоне декораций из крашеного пенопласта. Лютейшая дичь, словом, оторваться невозможно, пример отличного плохого кино. Горячо рекомендуем.

"День курка"

Фото: kinopoisk.ru

Скрещивать "День сурка" с чем попало в последние годы почему-то вдруг стало модно. Вот и опять. На этот раз "День сурка" скрестили с "Козырными тузами", причём сделал это не кто-нибудь, а Джо Карнахан - создатель, собственно, "Козырных тузов", помимо прочего. Мужик - уже помянутый выше Фрэнк Грилло его играет - просыпается утром и узнаёт, что на него охотятся разномастные колоритные убийцы (карлик с бомбами и реднек с гарпуном особенно хороши). Он от них бежит, даёт в меру сил отпор, но так или иначе его настигает гибель, и всё повторяется заново. А виноваты, как выясняется, бывшая-учёная и злодейский злодей, сыгранный Мелом Гибсоном. А также сынуля в истории свою важную функцию в истории выполняет - уводит бюджетный, но задорный экшн в сторону необязательных сентиментальностей. К счастью, ненадолго. В остальном бодрячком кино, прям как надо.

"Изгоняющий дьявола. Врата"

Фото: kinopoisk.ru

Смурной подросток Стивен не очень рад тому, что его мама нашла себе нового мужа. Отягчает парню бытие и то, что ему постоянно видится какая-то чертовщина. А тут ещё бабушка ни с того ни с сего кончает с собой весьма зловещим способом. Ко всему прочему бедолага оказывается одержим бесами. А виноваты во всём священники-педофилы. Если вы ещё не поняли, фильм "Врата тьмы" - несмотрибельный и смехотворный бред сивой кобылы. В очередной раз демонстрирующий всю глубину падения карьеры Тобина Белла после "Пилы".

"Проклятие: Обитель смерти"

Фото: kinopoisk.ru

На этой неделе нашим прокатчикам показалось мало одного скверного хоррора, поэтому их притащили целых два, причём второй - трёхлетней давности (а первый - двухлетней). Группа шарлатанов зарабатывает тем, что "изгоняет призраков" из домов суеверных простофиль, но однажды... случается угадайте что. Правильно, обнаруживаются настоящие призраки. Более того - выясняется, что призраки - меньшее зло (строго говоря, вообще не зло) по сравнению с живыми обитателями дома, в который несчастным мошенникам угораздило попасть. Скучнейший и унылейший ужастик, доверху набитый штампами, из которых состоит целиком.

"Сэм: Песочный эльф"

Фото: kinopoisk.ru

Четверо детишек, вынужденных проводить друг с другом время в связи с тем, что их родители стали парой, в ходе коллективного отдыха за городом натыкаются на странное создание, исполняющее желания. Причём механизм исполнения своеобразный: чтобы загаданное осуществилось, чудику надо выпустить газы (почему-то это стало общей темой для западного детского кино). Но желаний нужно опасаться, о чём пукающий волшебник сразу предупреждает. Собственно, об этом и сказка. Ну и ещё о том, что нужно уметь принимать новую семью. Зрелище, надо сказать, довольно утомительное.

"Сибирский цирюльник"

Фото: kinopoisk.ru

В честь, наверное, масленицы или же по какой-то иной причине на больших экранах вновь показывают размашистую мелодраму Никиты Сергеевича про любовь неземную и Россию, которую мы потеряли. Олег Меньшиков - в роли эмоционально неуравновешенного юнкера, который влюбляется в американскую аферистку (Джулия Ормонд), вследствие чего его жизнь летит под откос. Трёхчасовая опереточная клюква с пьющими медведями, самоходным роботом, Никитой Сергеевичем на коне, бегом в противогазе и размышлениями на тему загадочной русской души. Если не смотрели, обязательно посмотрите, опыт неповторимый.

Также на экранах: российский мистический хоррор "Бывшая"; российская военная драма "Пальмира".