Что в кино: трэш-фантастика, претендент на "Оскары", скверные хорроры

"Земля кочевников"
Фрэнсис МакДорманд в роли грустной тётеньки путешествует по Америке на белом фургоне и неплохо проводит время, беседуя с представителями своеобразной субкультуры - пожилыми белыми американцами, презревшими осёдлый образ жизни. Полудокументальное инди-кино, напоминающее что-то среднее между "Гроздьями гнева" Стейнбека и "В дороге" Керуака, только без обличения дьявольской сущности капитализма (почти), без джаза и без угара. А также без сюжета, без конфликта, без драмы. Ну, опять же, почти. Созерцательный видеоряд, сопровождаемый пронзительными звуками пианино, исповедями старух и думами печальными. Несколько "Оскаров" получит как пить дать. (Рецензия)
"Нос, или Заговор "не таких"
Многослойная работа Андрея Хржановского, над которой он со сценаристом Юрием Арабовым трудился долгие годы. Результат получился очень эффектным. Гоголь, Шостакович и Мейерхольд, объединённые "Носом" и сложной политической судьбой, соседствуют с персонажами, порождёнными знаменитыми художниками, Сталин мучительно переживает свою странную дружбу с Булгаковым, а серые советские чиновники хоронят передовое искусство своей тупостью. Насыщенное ссылками и узнаваемыми образами произведение, прослеживающее трагическую историю русского авангарда - определённо, мощная и достойная внимания вещь, не избавленная, увы, от некоторой сиюминутной тенденциозности. Что, наверное, неизбежно.
"Асоциальная сеть"
Фильм о том, как ловили Росса Ульбрихта, создателя интернет-магазина наркотиков. По сюжету поимкой занимается агент Боуден - немолодой мужик, ни бельмеса не смыслящий в компьютерах и прочих новомодных технологиях. Человек, очень смутно себе представляющий, что вообще такое интернет, преуспевает гораздо больше в погоне за анонимным злоумышленником, чем самодовольная молодёжь с этими своими гаджетами. Потому что главное - хватка и смекалка. На этом ироничном противопоставлении и строится основная фабула. Параллельно мы наблюдаем за тем, как либертарианец-идеалист проваливает проверку на прочность своих взглядов и оказывается - вот уж неожиданность - банальным честолюбивым жлобом. В общем, не самая скучная история с неплохим подбором актёров - от Джейсона Кларка до Джимми Симпсона и Пола Уолтера Хаузера (чья роль смотрится особенно комично на фоне недавнего "Дела Ричарда Джуэла").
"Супернова"
Двое мужчин творческих профессий, состоящие в длительных отношениях, в доме на колёсах ездят по Англии. Почти как МакДорманд, да, только по Англии и с определённой целью. Одного из них медленно, но неумолимо накрывает болезнь Альцгеймера, и оба из-за этого страдают. Страданиям главным образом фильм и посвящён. Замечательные Стэнли Туччи и Колин Фёрт выкладываются на полную, льют слёзы, рвут душу себе, друг другу и зрителю. Смотреть это, конечно, тяжеловато, мягко говоря.
"Только серьёзные отношения"
Третий фильм Вячеслава Росса. Первые два, трагикомедия "Тупой жирный заяц" и мрачная драма "Сибирь. Монамур", были достаточно успешными и своему автору некоторое имя обеспечили. Теперь Росс обратился к ромкому, хотя от склонности к драматизированию не избавился, и порой это вредит его новой картине, внося заметный дисбаланс. Главная героиня - первокурсница ВГИКа Соня, заблудившаяся в сердечных исканиях с большим ущербом учёбе. Пока барышня находится в романтическом угаре, в Москву из провинции прибывает её папаша, которого играет Александр Робак, и он, конечно, заметно оживляет происходящее. Оказавшись в столице, переживающий кризис в отношениях с женой мужик первым делом напивается и начинает знакомиться через приложение с женщинами, что ничем хорошим, естественно, не заканчивается. Следом прибывает разъярённая супруга в исполнении Ирины Пеговой. Супруга - сотрудница полиции и вообще дама суровая, и спуску мужу и дочери она давать не собирается. На эту - довольно спорную - ситуацию нахлобучены семейные ценности, и выглядит это несколько искусственно. Но ведь на то он и ромком, чтобы всё кончилось хорошо. "Только семейные отношения", несколько злоупотребляющие ванильной сказочностью и кружащейся камерой, всё же могут похвастаться парой забавных вставных сцен, но в целом остаются вещью строго для любителей субжанра.
"Трафик"
Не путать с фильмом Стивена Содерберга: этот "Трафик", во-первых, через одну букву "ф" пишется, а во-вторых, вообще не "Трафик" никакой, а Crisis. Отработка темы опиоидного кризиса в США, отодвинутой на задний план BLM-повесткой и прочими объективно менее важными и серьёзными вещами. Отрабатывается тема при этом вяло и откровенно халтурно. Взяли произвольную пачку звёзд в диапазоне от Арми Хаммера (одна из последних его ролей, судя по всему, если не последняя) до Гэри Олдмана и распихали их по донельзя банальным автономным сюжетам: коп внедряется в наркомафию, мать ищет виновных в смерти сына, профессор воюет с ушлой фармкомпанией. Ни грамма свежих идей, ни проблеска фантазии, ни капли старания.
"Скайлайн 3"
Продолжение крайне странной серии про нашествие инопланетян, которые к нам прилетели собирать урожай мозгов (нет, правда). Первая часть ещё притворялась вменяемой и была почти камерным триллером, окупилась более шести раз при скромном бюджете в 10 миллионов. На сиквел угрохали в два раза больше, позвали Фрэнко Грилло и Ико Ювайса, учинили там совершенно безумный мортал комбат с кайдзю-монстрами, но почему-то выпустили фильм спустя семь лет после оригинала, когда все давно про него забыли. В результате - полный провал. Тем не менее спустя ещё четыре года выходит зачем-то триквел. С пуще прежнего зашкаливающим градусом маразма и урезанным финансированием. Такие "Чужие" ушибленного курильщика: барышня крутит сальтухи и стреляет молниями из кулака по смешным резиновым чубрикам на фоне декораций из крашеного пенопласта. Лютейшая дичь, словом, оторваться невозможно, пример отличного плохого кино. Горячо рекомендуем.
"День курка"
Скрещивать "День сурка" с чем попало в последние годы почему-то вдруг стало модно. Вот и опять. На этот раз "День сурка" скрестили с "Козырными тузами", причём сделал это не кто-нибудь, а Джо Карнахан - создатель, собственно, "Козырных тузов", помимо прочего. Мужик - уже помянутый выше Фрэнк Грилло его играет - просыпается утром и узнаёт, что на него охотятся разномастные колоритные убийцы (карлик с бомбами и реднек с гарпуном особенно хороши). Он от них бежит, даёт в меру сил отпор, но так или иначе его настигает гибель, и всё повторяется заново. А виноваты, как выясняется, бывшая-учёная и злодейский злодей, сыгранный Мелом Гибсоном. А также сынуля в истории свою важную функцию в истории выполняет - уводит бюджетный, но задорный экшн в сторону необязательных сентиментальностей. К счастью, ненадолго. В остальном бодрячком кино, прям как надо.
"Изгоняющий дьявола. Врата"
Смурной подросток Стивен не очень рад тому, что его мама нашла себе нового мужа. Отягчает парню бытие и то, что ему постоянно видится какая-то чертовщина. А тут ещё бабушка ни с того ни с сего кончает с собой весьма зловещим способом. Ко всему прочему бедолага оказывается одержим бесами. А виноваты во всём священники-педофилы. Если вы ещё не поняли, фильм "Врата тьмы" - несмотрибельный и смехотворный бред сивой кобылы. В очередной раз демонстрирующий всю глубину падения карьеры Тобина Белла после "Пилы".
"Проклятие: Обитель смерти"
На этой неделе нашим прокатчикам показалось мало одного скверного хоррора, поэтому их притащили целых два, причём второй - трёхлетней давности (а первый - двухлетней). Группа шарлатанов зарабатывает тем, что "изгоняет призраков" из домов суеверных простофиль, но однажды... случается угадайте что. Правильно, обнаруживаются настоящие призраки. Более того - выясняется, что призраки - меньшее зло (строго говоря, вообще не зло) по сравнению с живыми обитателями дома, в который несчастным мошенникам угораздило попасть. Скучнейший и унылейший ужастик, доверху набитый штампами, из которых состоит целиком.
"Сэм: Песочный эльф"
Четверо детишек, вынужденных проводить друг с другом время в связи с тем, что их родители стали парой, в ходе коллективного отдыха за городом натыкаются на странное создание, исполняющее желания. Причём механизм исполнения своеобразный: чтобы загаданное осуществилось, чудику надо выпустить газы (почему-то это стало общей темой для западного детского кино). Но желаний нужно опасаться, о чём пукающий волшебник сразу предупреждает. Собственно, об этом и сказка. Ну и ещё о том, что нужно уметь принимать новую семью. Зрелище, надо сказать, довольно утомительное.
"Сибирский цирюльник"
В честь, наверное, масленицы или же по какой-то иной причине на больших экранах вновь показывают размашистую мелодраму Никиты Сергеевича про любовь неземную и Россию, которую мы потеряли. Олег Меньшиков - в роли эмоционально неуравновешенного юнкера, который влюбляется в американскую аферистку (Джулия Ормонд), вследствие чего его жизнь летит под откос. Трёхчасовая опереточная клюква с пьющими медведями, самоходным роботом, Никитой Сергеевичем на коне, бегом в противогазе и размышлениями на тему загадочной русской души. Если не смотрели, обязательно посмотрите, опыт неповторимый.
Также на экранах: российский мистический хоррор "Бывшая"; российская военная драма "Пальмира".