Вышел русский трейлер третьей части сайфай-боевика "Скайлайн"

Пока далеко не все из вас подозревали даже о существовании первого продолжения фантастического боевика "Скайлайн", к российскому зрителю подкрался трейлер вот уж как третьей его части.

Лента заявлена как малобюджетная, при этом ролик выглядит удивительно нарядно: гигантские старшипы, пришельцы на орбите, биороботы, зловещие локации.

Видео размещено на YouTube-канале компании "Каскад-фильм". Там же содержится синопсис: "Неизвестный вирус угрожает мирному сосуществованию людей и инопланетян, попавших на Землю много лет назад. Мутант Роуз Корли возглавляет хорошо подготовленный отряд и направляется на вражескую планету, чтобы спасти человечество".

Отметим, что действие триквела развернуто через пятнадцать лет после событий первой ленты.

Режиссер, соавтор сценария и сопродюсер - все тот же Лайам О'Доннелл, работавший над двумя предыдущими картинами серии.

В ролях: Линдси Морган ("Сотня", ребут "Крутого Уокера"), сыгравшая, как и во второй части, Корли, Джонатан Ховард ("Тор 2"), Рона Митра ("Другой мир: Восстание ликанов", "Последний корабль"), Дэниел Бернхард ("Логан", "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", "Матрица: Перезагрузка", "Матрица 4", "Видоизмененный углерод", "Хоббс и Шоу"), Джеймс Космо ("Храброе сердце", "Троя", "На Игле", Джиор Мормонт в "Игре престолов"), Александр Сиддиг (Доран Мартелл в "Игре престолов", "Царство небесное", серия "Стартрек"), Иева Андреевайте ("Фарца", "Молодежка", "Романовы", "Хороший мальчик").

Российская премьера - 11 марта.