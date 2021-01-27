"Матрица", "Звездные войны", "Гарри Поттер": список худших спецэффектов

В Сети появился необычный материал: обозреватели британского издания The Independent решили составить список из 25 "самых больших неудач" в сфере спецэффектов, включив туда массу знаковых картин, многие из которых считаются культовыми.

Выбор авторов антирейтинга наверняка нередко вызовет протест у многих. Например, с очевидными кандидатами - недавними "Кошками", над которыми не посмеялся только ленивый, убогим "Аладдином" Гая Ричи и фильмом "Мумия возвращается" 2001 года соседствует вторая "Матрица" (за сцену драки Нео с кучей агентов Смитов), первый "Гарри Поттер" (недавно заработавший миллиард долларов) и четвёртый эпизод "Звёздных войн" (а ещё второй эпизод, но за него, скорее всего, обидятся не так сильно).

Также в перечне можно найти "Халка" (2003), "Умри, но не сейчас" (2002), многострадальную "Лигу справедливости" (2017), "Фантастическую четвёрку" (2005), фильм "Люди Икс: Начало. Росомаха" (2009), "Звёздный путь: Восстание" (1998), "Кинг-Конга" Питера Джексона (2005) и другие известные картины.

С полным списком и авторскими аргументами можно ознакомиться здесь.