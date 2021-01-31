В Сеть "слили" название четвертой "Матрицы"

В Сети промелькнула информация о предполагаемом полном названии четвёртой "Матрицы".

Поклонники франшизы стали распространять в соцсетях твит гримёрши Шуники Терри, поделившейся фотографией подарка, сделанного ей авторами фильма Ланой Вачовски и Джеймсом Мактигом в знак благодарности за работу.

К подарку прикреплена бумага, на которой можно увидеть название Matrix Resurrections ("Матрица: Воскрешение").

Word is #TheMatrix4’s official title is The Matrix Resurrections. pic.twitter.com/AdsuvKnpPF — The Matrix Resource (@TheMatrixResou1) January 30, 2021

Всё это, конечно, пока не стоит воспринимать слишком серьёзно: за достоверность публикации никто не ручается, а официального подтверждения не последовало. Более того, из соцсетей публикации на эту тему - включая исходную - стали стремительно удалять.

Премьера четвёртой "Матрицы" пока назначена на весну следующего года. К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри Энн-Мосс.