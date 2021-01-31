Новости

Умерла легендарная советская певица Алла Йошпе 30.01.2021
Объявлен актерский состав спин-оффа "Викингов" 30.01.2021
Певица-трансгендер и продюсер Мадонны SOPHIE погибла в Афинах 30.01.2021
Фильм "Последний богатырь: Корень зла" заработал более 2 млрд рублей 30.01.2021
У "Монстро" Мэтта Ривза и Джей Джей Абрамса появится сиквел 30.01.2021

В Сеть "слили" название четвертой "Матрицы"

Новости
    31.01.2021, 13:38
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети промелькнула информация о предполагаемом полном названии четвёртой "Матрицы".

Фото: kinopoisk.ru
Объявлен актерский состав спин-оффа "Викингов"

Поклонники франшизы стали распространять в соцсетях твит гримёрши Шуники Терри, поделившейся фотографией подарка, сделанного ей авторами фильма Ланой Вачовски и Джеймсом Мактигом в знак благодарности за работу.

К подарку прикреплена бумага, на которой можно увидеть название Matrix Resurrections ("Матрица: Воскрешение").

Всё это, конечно, пока не стоит воспринимать слишком серьёзно: за достоверность публикации никто не ручается, а официального подтверждения не последовало. Более того, из соцсетей публикации на эту тему - включая исходную - стали стремительно удалять.

Премьера четвёртой "Матрицы" пока назначена на весну следующего года. К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри Энн-Мосс.

Новости

Продолжение "Люпена" выйдет в этом году 30.01.2021
Райан Рейнольдс раскрыл изначальный сюжет фильма "Дэдпул 3" 30.01.2021
Вышел тизер пятого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 30.01.2021
Умер основатель группы The Animals Хилтон Валентайн 30.01.2021
⧣ США
Фото: www.kinopoisk.ru
Зак Снайдер назвал дату премьеры "Лиги справедливости" 30.01.2021
Аронофски и Джаред Лето поработают над хоррором от автора "Звонка" 29.01.2021
Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер лишился еще одной роли 29.01.2021
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ ウルトラマン公式 ULTRAMAN OFFICIAL by TSUBURAYA PROD.
Вышел трейлер нового "Ультрамена" от создателей "Евангелиона" 29.01.2021
Анонсирован актерский состав сериала "Песочный человек" 28.01.2021
Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 28.01.2021
⧣ HBO
Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
Видео: сын Джеймса Гандольфини в роли молодого Тони Сопрано 29.01.2021
Премьеру фильма "Годзилла против Конга" опять перенесли 28.01.2021
HBO снимет мультсериал по "Игре престолов" 28.01.2021