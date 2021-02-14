Вышел русский трейлер "Трафика" с Гэри Олдманом и Арми Хаммером

Вероятно, одна из последних возможностей полюбоваться на новый фильм с обвиненным в каннибализме актером Армии Хаммером вот-вот представится российскому зрителю - уже 11 марта. Речь про канадско-бельгийский драматический триллер "Трафик" (Crisis). Его локализованный трейлер размещен на YouTube.

При этом авторы картины обещают, что "ансамбль звезд раскроет всю правду о наркотиках" и о тех, "кто нелегально ввозят их на территорию Штатов".

"Торговец наркотиками на границе Канады, мать, вынужденная взяться за оружие, чтобы спасти сына, и профессор университета, раскрывший правду о влиянии правительства на фармацевтические компании - все линии тонко сплетаются воедино и повествуют о многогранном расследовании "опиоидного кризиса" - феномене, от которого пострадали тысячи людей", - описывает синопсис.

Помимо Хаммера ("Одинокий рейнджер", "Ребекка", "Агенты А.Н.К.Л."), в фильме снялись лауреат премии "Оскар" Гэри Олдман ("Темный рыцарь", "Манк"), Эванджелин Лилли ("Остаться в живых", "Хоббит", "Человек-муравей"), Мишель Родригес ("Форсаж", "Мачете", "Аватар", "Обитель зла"), Грег Кинниэр ("Друзья", "Карточный домик").

Режиссер и автор сценария - Николас Джареки ("Порочная страсть").