"Ещё по одной"

Номинации: "Лучшая режиссёрская работа", "Лучший фильм на иностранном языке"

Фото: kinopoisk.ru

Возможно, лучший фильм 2020-го - датская комедия (вернее сказать, драмедия) об алкоголизме, кризисе среднего возраста, тяжком учительском долге и мучительном бремени рутины. С одной стороны, абсолютно никакого сглаживания острых углов - даже, пожалуй, наоборот, их безжалостное выпячивание. С другой - много светлого, трогательного и невероятно смешного. Плюс, как почти всегда бывает у Томаса Винтерберга, феноменальный блеск актёрского состава во главе с нашим любимым Мадсом Миккельсеном. Плюс фирменный винтерберговский почерк в режиссуре и сценарии, когда порой и не поймёшь, что смотришь - то ли гиперреалистическое кино про нескольких спивающихся усталых мужчин, то ли какую-то притчу по мотивам Кьеркегора. Будем надеяться, хотя бы одну из двух возможных статуэток "Ещё по одной" зацепит - однако конкуренты там явно более "оскаровские".

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"Пятеро одной крови"

Номинация: "Лучший саундтрек"

Фото: kinopoisk.ru

По неподтверждённым (но заслуживающим доверия) данным, в день, когда были объявлены "оскаровские" претенденты, над Бруклином поднялось эпическое зарево. Говорят, то бушевал Спайк Ли, которого в такой-то судьбоносный год вдруг посмели прокатить мимо основных наградных категорий. Хотя, казалось бы, сделал как надо - снял кино про "вьетнамский синдром" через свою фирменную оптику сердитого негритянского алармизма, отработав сразу и левую, и расовую повестки. Впрочем, даже для нынешней конъюнктуры этот громоздкий микс грубых поп-культурных отсылок, документальных вставок, странных шуток, пространных монологов, корявых спецэффектов и BLM-лозунгов явно оказался чересчур. А занятого во второстепенной роли Чедвика Боузмана номинировать на дополнительную статуэтку, видимо, всё-таки постеснялись. Так что побороться за приз сможет лишь музыка Теренса Бланшара. И она - да, отличная, тут без вопросов.

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"Ма Рейни: Мать блюза"

Номинации: "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая работа художника", "Лучший дизайн костюмов"

Фото: kinopoisk.ru

Байопик о легендарной певице Ма Рейни, одной из первых в блюзе, кто записал свой голос, что и закрепило за ней указанное в названии прозвище. Действие разворачивается как раз во время такой записи. Ма - наглая, громоздкая, вульгарная, с золотыми зубами и вся в поту - знает себе цену и с упоением вытирает ноги о лебезящих перед ней белых продюсеров. Речь идёт о двадцатых годах - так что нельзя не оценить ироничность и экстравагантность ситуации. Жалкие и жадные капиталисты между тем готовы на всё ради выгоды, которую сулят пластинки чудо-певицы. Конфликт же возникает у Ма в тылу: в её оркестре объявляется молодой амбициозный трубач, берущий на себя слишком много и откровенно саботирующий самодурство звезды. Дива не может не почувствовать угрозы, атмосфера в коллективе быстро накаляется до предела, трагедия маячит всё явственнее. В основную и режиссёрскую номинации "Ма Рейни" не попала (что достаточно странно), зато в номинации "Лучший актёр" наверняка своё возьмёт - сами понимаете почему. Прочувствованный монолог покойного Чедвика Боузмана о расизме жюри просто не сможет обделить статуэткой, как бы ни блистал в "Отце" сэр Энтони Хопкинс.

"Соединённые Штаты против Билли Холидей"

Номинации: "Лучшая женская роль"

Фото: kinopoisk.ru

Очередной музыкальный байопик, очередная проработка темы борьбы за права чернокожих. Великой певице Билли Холидей говорят не петь песню про повешенных рабов, а она поёт. Ей говорят: не надо, - а она поёт. Ну хоть ты тресни. В тюрьму сажают, а она выходит и всё равно поёт. Что ты с ней будешь делать. Помимо этого Билли Холидей плотно сидит на героине, влюбляется, страдает, мужчины её предают, ну и так далее. Из хорошего - довольно часто звучат песни Билли Холидей. Всё.

"Одна ночь в Майами"

Номинации: "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая песня к фильму"

Фото: kinopoisk.ru

Фильм, снятый по пьесе Кемпа Пауэрса о том, как активист Малкольм Икс, футболист Джим Браун и музыкант Сэм Кук встретились в гостиничном номере с боксёром Кассиусом Клеем, будущим Мухаммедом Али, чтобы отметить чемпионство последнего. В стены недорогого отеля в такой знаменательный вечер их загнал позорный закон о сегрегации, и приятели всю ночь проводят за беседами о судьбе чернокожих в Америке, о диалоге с белыми, о борьбе, о свободе, о гуманизме и всяком таком. Малкольм тихой сапой агитирует друга Кассиуса принять ислам, Джим и Сэм с некоторой настороженностью относятся к проповедям и идейной напористости брата-проповедника, в руках боксёра то и дело коварно оказывается фляжка с алкоголем. Да и вообще, несмотря на очевидность общей беды, быстро выясняется, что четвёрке знаменитостей есть о чём жарко поспорить. Довольно любопытный срез темнокожего общества шестидесятых годов, вполне способный рассчитывать на успех в категории "Лучший адаптированный сценарий".

"Элегия Хиллбилли"

Номинация: "Лучшая женская роль второго плана"

Фото: kinopoisk.ru

Поучительная лента, основанная на мемуарах какого-то парня, о том, что расти в нищете без отца с тронувшейся умом матерью-наркоманкой - так себе расклад, и по возможности этого следует избегать, но если прилежно учиться, работать над собой и не привязываться чересчур к своему незавидному бэкграунду, то можно всего добиться и написать потом мемуары, по которым снимут поучительную ленту. Эми Адамс в роли матери-наркоманки выдаёт превосходный перформанс, но на номинацию выдвинута одна Гленн Клоуз, исполнившая роль строгой, но мудрой бабушки главного героя. Впрочем, она тоже чертовски здорово играет.

"Фрагменты женщины"

Номинация: "Лучшая женская роль"

Фото: kinopoisk.ru

Если быть точными - даже не "Фрагменты", а "Куски". Ванесса Кирби убедительно продемонстрировала жуткий распад личности женщины, переживающей невыносимое горе - смерть ребёнка. Длинная и почти садистски подробная сцена неудачных родов предваряет пространную драму о том, как рушатся отношения несчастной с мужем и матерью, которые вдобавок друг друга на дух не переносят. Ближе к концу сюжет ненадолго перемещается в формат судебной драмы - есть сомнения в компетентности принимавшей роды акушерки, - но быстро завершается лирически-оптимистичной нотой. Ровная драма, в которой, пожалуй, только Кирби по-настоящему выделить и можно. Что жюри Академии и сделало.

"Борат 2"

Номинации: "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший адаптированный сценарий"

Фото: kinopoisk.ru

Саша Барон Коэн не просто огорошил мировую общественность, внезапно достав из аляповатого парика снимавшийся в секретности сиквел скандального мокьюментари 14-летней давности, но и умудрился пропихнуть его без мыла аж в две оскаровские номинации. Причём формулировка, с которой второго "Бората" приняли в номинанты за "Лучший адаптированный сценарий", звучит под стать самой ленте странновато и комично: "основан на персонаже Бората Сагдиева, созданном Бароном Коэном". Но ещё более странно и комично будет, если "Борат 2" обойдёт "Отца", "Землю кочевников", "Одну ночь в Майами" и "Белого тигра". Хотя с Американской киноакадемии станется.

"Вся жизнь впереди"

Номинация: "Лучшая песня"

Фото: kinopoisk.ru

Скромная итальянская драма получила единственную и столь же скромную номинацию, но не сказать о ней пары слов нельзя. Снял её по одноимённому роману Ромена Гари сын Софи Лорен Эдоардо Понти. Легендарную матушку он позвал исполнить главную роль, а главная роль там непростая - пожилая еврейка, пережившая Освенцим, бывшая проститутка, присматривающая за детьми других проституток. Судьба сводит её с проблемным подростком-сенегальцем, лишившимся родителей, и постепенно их сложные отношения перерастают в почти семейные. Казалось бы, обычная европейская социальщина-сентиментальщина, но ради Софи, до этого, между прочим, не игравшей целых десять лет, картину посмотреть стоит. Не за песню же, которую все забудут уже через пару дней.

"Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga"

Номинация: "Лучшая песня"

Фото: kinopoisk.ru

Дурацкая комедия (это не оценочное суждение, а факт), прославляющая дурацкий песенный конкурс (аналогично), пробралась на "Оскар" единственным в данном случае доступным путём - через песню. Увы, это не Jaja Ding Dong и даже не Lion of Love, а банальный скучный медляк Husavik. Киноакадемики, вы скучные.

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