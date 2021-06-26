В Германии предостерегли от отключения России от SWIFT

Отключение России от платежной системы SWIFT нанесло бы ущерб европейской экономике, заявил деятель партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла.

"Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг", - цитирует РИА Новости парламентария.

По словам Крупаллы, в России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений. Это говорит о поиске новых путей для государства. Немцы от новых санкций против Москвы ничего не выиграют.

"У России есть свои интересы, у Германии - свои, на этом должен строиться диалог. Это позволило бы обеим сторонам наладить хорошие отношения", - уверен политик.

Рейтинговое агентство Moody's отмечало риски возможного отключения России от SWIFT из-за американских санкций, хотя и указало, что считает его маловероятным. При этом Moody"s сохранило долгосрочный суверенный рейтинг РФ на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом.