В Испании с 26 июня отменено обязательное ношение масок на улицах

Ношение масок на улице с субботы становится необязательным в Испании. Ограничительная мера, действовавшая в стране почти год, отменена правительством в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и быстрыми темпами вакцинации. "Маски снова уступят место улыбкам. Наши улыбки вернутся на улицы", - заявила министр здравоохранения Каролина Дариас.

Уточняется, что ходить без маски можно при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. В противном случае необходимо быть в маске даже на улице и в любых других местах скопления людей на открытом воздухе, пишет РИА Новости. Кроме того, маска остается обязательной во всех закрытых помещениях, а также в транспорте.

Решение об отмене масок разделяют в Испании не все. Так глава правительства Андалусии - крупнейшего испанского автономного сообщества - Хуанма Морено считает смягчения преждевременными из-за появления новых штаммов коронавируса.

Сегодня в Испании, население которой составляет 47 миллионов, хотя бы одну дозу вакцины получили 23,7 миллиона человек, обе дозы - 15,1 миллиона.