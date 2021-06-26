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26.06.2021 07:39
Рубрика: В мире

В Испании с 26 июня отменено обязательное ношение масок на улицах

Ношение масок на улице с субботы становится необязательным в Испании. Ограничительная мера, действовавшая в стране почти год, отменена правительством в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и быстрыми темпами вакцинации. "Маски снова уступят место улыбкам. Наши улыбки вернутся на улицы", - заявила министр здравоохранения Каролина Дариас.

Фото: iStock
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Уточняется, что ходить без маски можно при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. В противном случае необходимо быть в маске даже на улице и в любых других местах скопления людей на открытом воздухе, пишет РИА Новости. Кроме того, маска остается обязательной во всех закрытых помещениях, а также в транспорте.

Решение об отмене масок разделяют в Испании не все. Так глава правительства Андалусии - крупнейшего испанского автономного сообщества - Хуанма Морено считает смягчения преждевременными из-за появления новых штаммов коронавируса.

Сегодня в Испании, население которой составляет 47 миллионов, хотя бы одну дозу вакцины получили 23,7 миллиона человек, обе дозы - 15,1 миллиона.

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