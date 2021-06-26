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26.06.2021 16:35
Рубрика: В мире

В МИД РФ назвали выдачу паспортов в Донбассе гуманитарным жестом

Текст: Александр Саможнев
Россия выдает свои паспорта жителям по гуманитарным соображениям, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По ее словам, предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона. В результате жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах.

Захарова также напомнила, что жители Украины в больших количествах получают гражданства Польши, Венгрии и Румынии. У них на руках, по разным оценкам, находится около 800 тысяч паспортов этих стран. При этом Украина уже выдала свои паспорта примерно 120 тысячам жителей Приднестровья.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1" утверждал, что Москва нарушает логику Минских соглашений, предоставляя гражданство жителям юго-востока республики. В качестве варианта решения проблемы он назвал полный разрыв всех связей Киева с регионом.

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