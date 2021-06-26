В Минздраве сообщили, сколько привитых заболевают COVID-19

Только 0,5 процента полностью привитых людей заболели COVID-19. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Мы видим, что граждане активно идут на вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и здоровье близких людей. И российские вакцины дают такую защиту, - сказал министр. - По данным федерального регистра пациентов с COVID-19 на сегодняшний день, за все время заболевание новой коронавирусной инфекцией диагностировано лишь у 0,5 процента граждан, ранее получивших два компонента вакцины".

Мурашко отметил, что у тех, кто все же заразился, хотя и получил вакцину, заболевание протекает легче.

Министр также сообщил, что изменился возраст пациентов. "Если в первую волну и вторую волну мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60 - это люди доминирующей группы, то сегодня заметно увеличилось число заболевших в возрасте 26-40 лет", - подчеркнул Михаил Мурашко.

Особенно важно пройти вакцинацию людям с хроническими заболеваниями и пожилым людям. Диабет, сердечно-сосудистые и иные хронические заболевания не являются противопоказанием для вакцинации, - говорится в сообщении Минздрава.