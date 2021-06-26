В РПЦ не считают изнасилование причиной для аборта

О том, что беременность в результате изнасилования - не причина для аборта, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

- Мнение церкви заключается в том, что даже если девушка забеременела в результате изнасилования - это не причина для того, чтобы делать аборт, - сказал он в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос телезрительницы.

И добавил при этом, что имеет опыт работы с изнасилованными женщинами, которые выносили плод, "и этот ребенок им принес счастье".

- С точки зрения церкви каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие, - сказал он.