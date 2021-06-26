Василий Пискарев: Пропаганда наркотиков подрывает здоровье нации

26 июня традиционно отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Его учредила в 1987 году Генеральная ассамблея ООН как символ решения работать вместе, чтобы создать общество, свободное от наркотиков. Однако за три десятилетия существенного продвижения к этой цели не случилось. По данным Управления ООН, занимающегося борьбой с незаконным оборотом наркотиков и преступностью, сегодня в мире почти 300 млн. человек употребляют наркотики. Иными словами, количество наркопотребителей в мире в последнее десятилетие увеличилось на треть.

В России потребителей стало меньше, но ситуация сложная

Россия на фоне безрадостной общемировой статистики показывает более оптимистичные результаты - количество стоящих на учете в наркодиспансерах пациентов снижается. Но надо учитывать, что речь идет только об официально зарегистрированных наркоманах, а количество тех, кто не встал на учет, не знает никто. Специалисты опираются на данные социологических исследований антинаркотических комиссий. По их информации, количество тех, кто хотя бы раз в жизни попробовал наркотики, составляет 7,6 млн человек. Годом ранее их насчитывалось миллионом больше. Количество потребляющих наркотики регулярно или от случая к случаю также снизилось и колеблется около 2 млн.

Государственный антинаркотический комитет на протяжении нескольких лет характеризует ситуацию как стабильную, но тяжелую.

Несмотря на то, что правоохранители едва ли не ежедневно перехватывают контрабанду и обезвреживают новые нарколаборатории, до общества, свободного от наркотиков нам еще очень далеко. Наркоторговцы, чтобы доставить свой смертоносный товар страждущим потребителям используют все более изощренные методы - бесконтактную продажу в виде так называемых "закладок" и связь через интернет, уходя в самые темные его глубины - "даркнет".

Борьба за легализацию набирает обороты

ХХI век в стройном ряду борцов с наркоторговлей и наркопотреблением пробил серьезные бреши. Ряд государств целенаправленно дрейфует в сторону легализации наркотиков. И не только сами дрейфуют, но и пытаются навязать свой опыт другим странам, оплачивая через различные фонды пропаганду "нормальности" и "безвредности" наркопотребления. Сегодня уже произошла так называемая рекреационная легализация каннабиса в некоторых штатах США и ряде других стран. Призывы к легализации немедицинского использования наркотических средств сегодня можно услышать практически на всех континентах, пытаются ретранслировать эту идеологию и на нашу страну.

Мы выявили многочисленные факты пронаркотической пропаганды. Зарубежные СМИ и неправительственные организации (НПО) распространяют методические рекомендации о том, как сбывать нарковещества и уклоняться от ответственности за наркопреступления, делать тайники, правильно фасовать наркотики. Спонсируются пронаркотические акции, выдаются гранты, проводятся конкурсы публикаций в СМИ, связанных с популяризацией наркопотребления. Причем условием получения вознаграждения является использование навязанной заказчиком лексики. К примеру, авторов материалов вынуждают не использовать слово "наркоман", а писать "человек, живущий с зависимостью", вместо "заражение ВИЧ" - "передача ВИЧ", вместо "борьба со СПИДом" говорить "ответная мера", а также не употреблять фразу "нелегальные мигранты", заменяя ее словосочетанием "незадокументированные мигранты" и т.д. То есть предлагается с помощью специально подобранной лексики формировать как минимум толерантное отношение к явлениям, которые вызывают в обществе неприятие или ощущение опасности, а в идеале сформировать чувство приятия этих явлений. Именно так в умы нашей молодежи пытаются заложить те нормы и ценности, которые не принимаются нашим обществом и являются чуждыми для него.

Кто этим занимается? Фонд "Открытое общество" (США; имеет статус нежелательной организации в РФ), "Открытая Россия" (Великобритания; имеет статус нежелательной организации в РФ), "Пражский центр гражданского общества" (Чехия; имеет статус нежелательной организации в РФ), а также известные зарубежные СМИ, в том числе СМИ-иноагенты, например, американское "Радио Свобода" (в РФ имеет статус иностранного агента). И этот список можно продолжить. Все они пытаются очень агрессивно влиять на наркополитику России, в том числе вовлекая молодежь в протестную деятельность за декриминализацию потребления наркотиков. Советуют, какие законы нам принять, а какие упразднить.

В частности, "Радио Свобода" (в РФ имеет статус иностранного агента) активно освещало несогласованный "конопляный марш" в Санкт-Петербурге. В нем участвовали российские выпускники зарубежных грантовых программ, осужденные ранее за незаконный сбыт наркотиков. Неудивительно, что на акции массово раздавались семена марихуаны для выращивания дома.

В последнее время западные сторонники либеральных подходов к наркопотреблению активизировались. Через подконтрольные НКО последовательно продвигается концепция "сокращения вреда" (так называемая заместительная терапия, раздача шприцев и т.п.). По сути, это означает, что государство "прикармливает" наркомана, заменяя его наркотик на якобы "менее вредный". При этом ни о каком лечении, освобождении от наркозависимости речи уже не идет, зато успешно развивается бизнес, построенный на наркоторговле. Не случайно власти некоторых государств все чаще принимают решения о разрешении культивирования каннабиса, дают разрешения на его выращивание "для себя".

Россия не приемлет такие подходы. Наши дипломаты и правоохранители делают все возможное для объединения усилий на международном уровне на основе принципа общей и совместной ответственности государств в решении общемировой проблемы, связанной с распространением и употреблением наркотиков. Российские делегации в ООН и на международных парламентских площадках твердо проводят курс на недопустимость размывания действующего международно-правового режима наркоконтроля и признания наркомании в качестве "социально приемлемого поведения".

"На войне как на войне": определена стратегия наступления на 10 лет вперед

Важным итогом работы по определению целей и задач на предстоящее десятилетие в антинаркотической сфере стало утверждение президентом В.В.Путиным Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года. В ее разработке принимала участие и Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Задачи поставлены серьезные. К 2030 году Россия должна перейти в оценке наркоситуации от "напряженной" к "нейтральной" и значительному сокращению смертей от употребления наркотиков.

Не секрет, что наркобизнес приносит громадные прибыли. В теневом обороте крутятся миллиарды "грязных" долларов, и очень часто именно средства, получаемые от производства и распространения наркотиков, используются для финансирования преступности и терроризма.

Так по государству наносится двойной удар. С одной стороны, подрывается здоровье нации, и мы ежегодно теряем тысячи людей, умирающих из-за употребления наркотиков, с другой - средства от наркотрафика идут на финансирование преступлений и терактов.

Проблемы наркопотребления рассматривались Комиссией Госдумы неоднократно. Результатом такого обсуждения стали разработанные в Комиссии законопроекты.

Одна из главных целей в борьбе с наркобизнесом - устранение его экономических основ. Стратегия государственной антинаркотической политики предусматривает в ряду других инструментов блокировку во внесудебном порядке банковских счетов наркоторговцев. Мы, как парламентарии, готовы оказать поддержку в разработке системы таких мер.

Новые законы - удар по наркомафии

В январе прошлого года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, по которым в статью 6.13 КоАП введен квалифицирующий признак - пропаганда наркотиков с использованием сети Интернет.

Еще одним законом, который также уже действует, мы ужесточили уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотиков с использованием интернета.

Механизмы противодействия пропаганде наркотиков мы продолжаем совершенствовать. В частности, считаем необходимым установить уголовную ответственность за пропаганду наркотиков с использованием Интернета, совершенную лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (административная преюдиция); а также целесообразно закрепить законодательно понятие "пропаганда наркотиков" для целей УК РФ и КоАП РФ.

Еще одним законом, принятым в декабре прошлого года, установлены ограничения на нецелевое распространение закиси азота в качестве эйфоретика, представляющего реальную угрозу жизни и здоровью молодежи.

Одним из самых значимых решений, принятых в ходе недавно завершившейся итоговойсессии Госдумы стало введение для IT-гигантов обязанности самоцензурироваться - то есть самим обнаруживать и удалять информацию о наркотиках. Важно проконтролировать, как он будет выполняться. Предыдущая практика показала, что до появление такой прописанной в законе обязанности крупные компании крайне неохотно и очень медленно удаляли вредоносный контент. Эту проблему мы обсудили на видеоконференциях с представителями компаний Google и YouTube. В частности, представителю руководства Google Марко Панчини я продемонстрировал, как при введении в поисковую строку жаргонного названия наркотиков, поисковик сам предлагает варианты запросов с применением специфической лексики наркоманов, и даже подсказывает выход на теневую площадку продажи наркотиков.

Все это лишь небольшая часть нашей работы по сохранению здоровья нации и противодействию наркоугрозе. В этом деле очень важно не только наличие жестких законов, но и объединение усилий в противостоянии злу всего нашего общества. Уверен, что принимаемые сегодня правительством и парламентариями меры по недопущению наркотизации России и в интересах сохранения жизни и здоровья россиян позволят эффективно противодействовать глобальным вызовам и угрозам, с которыми сталкивается наша страна.