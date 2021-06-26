Новости

В Минздраве сообщили, сколько привитых заболевают COVID-19 02:01
Власти Нидерландов объявили о снятии COVID-ограничений 01:41
Петербуржцы поделились кадрами с "Алых парусов" 01:35
Вертолет с президентом Колумбии на борту подвергся обстрелу 01:21
Четыре жителя Псковской области пострадали из-за урагана 01:17
Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту спутник нового поколения 00:50
Санкт-Петербург примет этап "Формулы-1" в 2023 году 00:29
Умерла актриса из "Соляриса" Тарковского Ольга Барнет 25.06.2021
В Великих Луках обесточило больницы из-за урагана 25.06.2021
В Петербурге начался праздник "Алые паруса" 25.06.2021
Посол: РФ придется отвечать жестко на повторение провокаций Лондона у Крыма 25.06.2021
В России резко вырос спрос на тесты на антитела к коронавирусу 25.06.2021
Темпы отгрузки вакцин против COVID-19 увеличиваются 25.06.2021
Трое погибли и шестеро ранены после нападения с ножом в Вюрцбурге 25.06.2021
Захарова объяснила несоответствие в заявлениях британцев об инциденте с эсминцем 25.06.2021
Организаторы "Дикой Мяты"-2021 получили компенсацию от властей Тульской области 25.06.2021
Антонов: На сегодня нет подвижек в вопросе дипсобственности РФ в США 25.06.2021
Минобрнауки: Вузы вправе вселять в общежития только привитых студентов 25.06.2021
В Германии три человека стали жертвами нападения мужчины с ножом 25.06.2021
Медведев вышел в финал турнира в Мальорке 25.06.2021
Актер Сэмюэл Л. Джексон получит свой первый "Оскар" 25.06.2021
Черчесов отчитается о своей работе на Евро 29 июня 25.06.2021
СМИ: У лежащей в реанимации певицы МакSим поражено 75% легких 25.06.2021
Власти Москвы назвали количество работников в сферах обязательной вакцинации 25.06.2021
Ракова: Введение QR-кодов на транспорте и в фитнес-клубах пока не планируется 25.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
26.06.2021 01:21
Рубрика: В мире

Вертолет с президентом Колумбии на борту подвергся обстрелу

Президент Колумбии Иван Дуке. Фото: Nicolás Galeano / Colombian Presidency / AFP Президент Колумбии Иван Дуке. Фото: Nicolás Galeano / Colombian Presidency / AFP
Президент Колумбии Иван Дуке. Фото: Nicolás Galeano / Colombian Presidency / AFP

Неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке. Инцидент произошел в пятницу днем в небе над департаментом Норте-де-Сантандер.

От взрыва в шахте в Колумбии пострадали 12 человек

На борту вместе с Дуке были также министр национальной обороны Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. В момент обстрела они совершали пролет над восточной частью южноамериканской республики, пишет ТАСС, ссылаясь на журнал Semana.

В корпус вертолета попали шесть пуль. Никто не пострадал. Власти начали расследование произошедшего.

В мире Южная Америка Колумбия

Главное сегодня

Роспотребнадзор предложил пускать на курорты Кубани переболевших COVID
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 28 июня
Песков не стал прогнозировать сроки снятия ковидных ограничений
Роспотребнадзор изучает информацию о выявлении в России штамма "Дельта плюс"
ФАС: Рост тарифов на коммунальные услуги не превысит инфляцию
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Россия и США займутся восстановлением нормальной работы дипмиссий