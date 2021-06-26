Вертолет с президентом Колумбии на борту подвергся обстрелу

Неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке. Инцидент произошел в пятницу днем в небе над департаментом Норте-де-Сантандер.

На борту вместе с Дуке были также министр национальной обороны Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. В момент обстрела они совершали пролет над восточной частью южноамериканской республики, пишет ТАСС, ссылаясь на журнал Semana.

В корпус вертолета попали шесть пуль. Никто не пострадал. Власти начали расследование произошедшего.