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26.06.2021 03:02
Рубрика: В мире

Во Флориде возгорания под завалами рухнувшего дома осложнили поиски людей

Фото: AFP/Eva Marie UZCATEGUI Фото: AFP/Eva Marie UZCATEGUI
Фото: AFP/Eva Marie UZCATEGUI

Поиски выживших на месте обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) осложняются сильным задымлением, вызванным возгораниями под завалами. Есть также риск дальнейшего обвала элементов конструкции.

Фото: AP Photo/Lynne Sladky
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Об этом в пятницу в эфире телеканала CNN сообщил руководитель службы пожарной охраны округа Майами-Дейд Энди Альварес. Он подчеркнул, что в спасателей "возникают серьезные трудности из-за того, что конструкции вокруг разрушаются, а также из-за дыма", пишет ТАСС.

Альварес предположил, что под завалами произошли возгорания, но, что именно горит - пожарные не знают, открытого огня нет. Предполагается, что загореться могли, к примеру, могли матрасы. "Они могут тлеть в течение многих дней", - констатировал специалист.

Напомним, многоквартирный жилой дом обрушился в ночь на четверг. Согласно официальным данным, погибли четыре человека, судьба 159 жителей остается неизвестной. Спасательные работы продолжаются.

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