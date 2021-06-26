Суд продлил срок задержания обвиняемого в торговле детьми гражданина Китая

Пресненский суд Москвы не стал в субботу арестовывать гражданина Китая Лю Цзюна, отложив этот вопрос до понедельника 28 июня.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, это время суд дал сторонам для предоставления доказательств в обоснование их позиции. В то же время суд продлил срок задержания китайского гражданина на 72 часа. Лю Цзюна обвиняют по статье УК РФ о торговле людьми, за которую грозит до 10 лет свободы.

Его задержали в рамках дела о суррогатном материнстве и торговле детьми для иностранных граждан, которое с прошлого года расследует Следственный комитет.