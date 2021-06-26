Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2021 года № 94-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Внести в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

а) пункт 4 дополнить подпунктом 4.8 следующего содержания:

"4.8. мероприятий политических партий, иных общественных объединений, связанных с выдвижением кандидатов, списков кандидатов, сбором подписей на выборах, организуемых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2021 году.";

б) в подпункте 5.2 пункта 5 цифры "4.1 - 4.5" заменить цифрами "4.1 - 4.5, 4.8".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов







