За сутки в России подтверждено 21 665 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России за сутки подтверждено 21 665 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни.



Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6534

2 Московская область 2323

3 Санкт-Петербург 1092

4 Нижегородская область 291

5 Республика Бурятия 255

6 Республика Крым 210

7 Воронежская область 209

8 Свердловская область 183

9 Ростовская область 177

10 Тверская область 171

11 Забайкальский край 169

12 Брянская область 167

13 Красноярский край 159

14 Новосибирская область 154

15 Иркутская область 153

16 Республика Карелия 144

17 Пермский край 143

18 Омская область 139

19 Кемеровская область 138

20 Оренбургская область 135

21 Архангельская область 131

22 Ленинградская область 131

23 Тульская область 128

24 Саратовская область 126

25 Владимирская область 121

26 Республика Башкортостан 120

27 Краснодарский край 120

28 Мурманская область 119

29 Хабаровский край 119

30 Алтайский край 119

31 Калининградская область 118

32 Смоленская область 117

33 Кировская область 116

34 Приморский край 110

35 Челябинская область 109

36 Волгоградская область 106

37 Республика Коми 103

38 Ульяновская область 103

39 Ярославская область 103

40 Самарская область 101

41 Республика Дагестан 99

42 Республика Саха (Якутия) 95

43 Ставропольский край 94

44 Тюменская область 89

45 Курская область 86

46 Пензенская область 85

47 Ханты-Мансийский автономный округ 85

48 Севастополь 81

49 Республика Хакасия 81

50 Костромская область 78

51 Белгородская область 76

52 Псковская область 75

53 Ивановская область 70

54 Астраханская область 70

55 Тамбовская область 70

56 Вологодская область 70

57 Амурская область 69

58 Рязанская область 68

59 Сахалинская область 67

60 Орловская область 67

61 Липецкая область 62

62 Калужская область 61

63 Республика Чувашия 55

64 Удмуртская Республика 54

65 Томская область 53

66 Республика Мордовия 40

67 Новгородская область 39

68 Камчатский край 38

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 37

70 Курганская область 36

71 Республика Калмыкия 34

72 Республика Алтай 31

73 Республика Татарстан 30

74 Республика Марий Эл 29

75 Кабардино-Балкарская Республика 27

76 Республика Тыва 24

77 Чеченская Республика 19

78 Карачаево-Черкесская Республика 18

79 Республика Адыгея 15

80 Республика Ингушетия 14

81 Магаданская область 12

82 Республика Северная Осетия-Алания 11

83 Еврейская автономная область 8

84 Ненецкий автономный округ 4

85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 368 513 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания 0,06% 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия 0,09% 3. Республика Адыгея 0,1% За последние сутки подтверждено 548 смертей: Санкт-Петербург 93

Москва 88

Нижегородская область 22

Республика Бурятия 22

Московская область 17

Свердловская область 16

Краснодарский край 15

Иркутская область 12

Самарская область 11

Пермский край 10

Пензенская область 10

Алтайский край 10

Брянская область 9

Саратовская область 9

Воронежская область 8

Новосибирская область 8

Республика Крым 7

Красноярский край 7

Владимирская область 6

Липецкая область 6

Ленинградская область 6

Волгоградская область 6

Ростовская область 6

Челябинская область 6

Тульская область 5

Астраханская область 5

Ставропольский край 5

Удмуртская Республика 5

Оренбургская область 5

Ульяновская область 5

Курганская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Ярославская область 4

Республика Коми 4

Мурманская область 4

Республика Дагестан 4

Республика Чувашия 4

Тюменская область 4

Кемеровская область 4

Приморский край 4

Ивановская область 3

Курская область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Республика Башкортостан 3

Республика Мордовия 3

Омская область 3

Забайкальский край 3

Хабаровский край 3

Белгородская область 2

Тамбовская область 2

Вологодская область 2

Севастополь 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Татарстан 2

Кировская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Республика Тыва 2

Калужская область 1

Смоленская область 1

Новгородская область 1

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Республика Марий Эл 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Хакасия 1

Амурская область 1

Магаданская область 1

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло130 895 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 660 человек: Москва 3670

Московская область 1856

Санкт-Петербург 1850

Воронежская область 204

Свердловская область 174

Нижегородская область 137

Омская область 132

Республика Крым 125

Архангельская область 124

Ростовская область 122

Белгородская область 121

Кировская область 121

Саратовская область 120

Республика Башкортостан 119

Владимирская область 114

Забайкальский край 112

Калининградская область 110

Республика Саха (Якутия) 108

Республика Татарстан 107

Пермский край 107

Красноярский край 100

Челябинская область 97

Смоленская область 96

Самарская область 95

Ульяновская область 94

Брянская область 90

Новосибирская область 89

Тамбовская область 88

Республика Бурятия 87

Приморский край 84

Тюменская область 82

Курская область 80

Республика Карелия 76

Волгоградская область 75

Ханты-Мансийский автономный округ 75

Кемеровская область 74

Хабаровский край 73

Ленинградская область 72

Оренбургская область 71

Липецкая область 69

Тульская область 69

Ставропольский край 69

Орловская область 62

Республика Дагестан 62

Амурская область 62

Рязанская область 61

Ярославская область 61

Севастополь 60

Калужская область 57

Краснодарский край 57

Республика Чувашия 49

Ивановская область 48

Мурманская область 48

Вологодская область 45

Республика Хакасия 45

Сахалинская область 45

Иркутская область 44

Тверская область 42

Республика Коми 41

Республика Мордовия 41

Удмуртская Республика 38

Курганская область 34

Новгородская область 32

Костромская область 31

Псковская область 26

Республика Марий Эл 26

Астраханская область 23

Республика Калмыкия 21

Республика Тыва 20

Республика Северная Осетия - Алания 19

Пензенская область 19

Ямало-Ненецкий автономный округ 19

Республика Алтай 15

Кабардино-Балкарская Республика 13

Республика Адыгея 10

Чеченская Республика 10

Карачаево-Черкесская Республика 9

Томская область 6

Магаданская область 6

Республика Ингушетия 3

Алтайский край 3

Еврейская автономная область 3

Чукотский автономный округ 3

Ненецкий автономный округ 2

Камчатский край 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 902 110.