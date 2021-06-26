За сутки в России подтверждено 21 665 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России за сутки подтверждено 21 665 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 6534
- 2 Московская область 2323
- 3 Санкт-Петербург 1092
- 4 Нижегородская область 291
- 5 Республика Бурятия 255
- 6 Республика Крым 210
- 7 Воронежская область 209
- 8 Свердловская область 183
- 9 Ростовская область 177
- 10 Тверская область 171
- 11 Забайкальский край 169
- 12 Брянская область 167
- 13 Красноярский край 159
- 14 Новосибирская область 154
- 15 Иркутская область 153
- 16 Республика Карелия 144
- 17 Пермский край 143
- 18 Омская область 139
- 19 Кемеровская область 138
- 20 Оренбургская область 135
- 21 Архангельская область 131
- 22 Ленинградская область 131
- 23 Тульская область 128
- 24 Саратовская область 126
- 25 Владимирская область 121
- 26 Республика Башкортостан 120
- 27 Краснодарский край 120
- 28 Мурманская область 119
- 29 Хабаровский край 119
- 30 Алтайский край 119
- 31 Калининградская область 118
- 32 Смоленская область 117
- 33 Кировская область 116
- 34 Приморский край 110
- 35 Челябинская область 109
- 36 Волгоградская область 106
- 37 Республика Коми 103
- 38 Ульяновская область 103
- 39 Ярославская область 103
- 40 Самарская область 101
- 41 Республика Дагестан 99
- 42 Республика Саха (Якутия) 95
- 43 Ставропольский край 94
- 44 Тюменская область 89
- 45 Курская область 86
- 46 Пензенская область 85
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 85
- 48 Севастополь 81
- 49 Республика Хакасия 81
- 50 Костромская область 78
- 51 Белгородская область 76
- 52 Псковская область 75
- 53 Ивановская область 70
- 54 Астраханская область 70
- 55 Тамбовская область 70
- 56 Вологодская область 70
- 57 Амурская область 69
- 58 Рязанская область 68
- 59 Сахалинская область 67
- 60 Орловская область 67
- 61 Липецкая область 62
- 62 Калужская область 61
- 63 Республика Чувашия 55
- 64 Удмуртская Республика 54
- 65 Томская область 53
- 66 Республика Мордовия 40
- 67 Новгородская область 39
- 68 Камчатский край 38
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 37
- 70 Курганская область 36
- 71 Республика Калмыкия 34
- 72 Республика Алтай 31
- 73 Республика Татарстан 30
- 74 Республика Марий Эл 29
- 75 Кабардино-Балкарская Республика 27
- 76 Республика Тыва 24
- 77 Чеченская Республика 19
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 18
- 79 Республика Адыгея 15
- 80 Республика Ингушетия 14
- 81 Магаданская область 12
- 82 Республика Северная Осетия-Алания 11
- 83 Еврейская автономная область 8
- 84 Ненецкий автономный округ 4
- 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 368 513 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Северная Осетия-Алания 0,06%
2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия 0,09%
3. Республика Адыгея 0,1%
За последние сутки подтверждено 548 смертей:
- Санкт-Петербург 93
- Москва 88
- Нижегородская область 22
- Республика Бурятия 22
- Московская область 17
- Свердловская область 16
- Краснодарский край 15
- Иркутская область 12
- Самарская область 11
- Пермский край 10
- Пензенская область 10
- Алтайский край 10
- Брянская область 9
- Саратовская область 9
- Воронежская область 8
- Новосибирская область 8
- Республика Крым 7
- Красноярский край 7
- Владимирская область 6
- Липецкая область 6
- Ленинградская область 6
- Волгоградская область 6
- Ростовская область 6
- Челябинская область 6
- Тульская область 5
- Астраханская область 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Оренбургская область 5
- Ульяновская область 5
- Курганская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Ярославская область 4
- Республика Коми 4
- Мурманская область 4
- Республика Дагестан 4
- Республика Чувашия 4
- Тюменская область 4
- Кемеровская область 4
- Приморский край 4
- Ивановская область 3
- Курская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Башкортостан 3
- Республика Мордовия 3
- Омская область 3
- Забайкальский край 3
- Хабаровский край 3
- Белгородская область 2
- Тамбовская область 2
- Вологодская область 2
- Севастополь 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Татарстан 2
- Кировская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Тыва 2
- Калужская область 1
- Смоленская область 1
- Новгородская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Республика Марий Эл 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Хакасия 1
- Амурская область 1
- Магаданская область 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло130 895 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 660 человек:
- Москва 3670
- Московская область 1856
- Санкт-Петербург 1850
- Воронежская область 204
- Свердловская область 174
- Нижегородская область 137
- Омская область 132
- Республика Крым 125
- Архангельская область 124
- Ростовская область 122
- Белгородская область 121
- Кировская область 121
- Саратовская область 120
- Республика Башкортостан 119
- Владимирская область 114
- Забайкальский край 112
- Калининградская область 110
- Республика Саха (Якутия) 108
- Республика Татарстан 107
- Пермский край 107
- Красноярский край 100
- Челябинская область 97
- Смоленская область 96
- Самарская область 95
- Ульяновская область 94
- Брянская область 90
- Новосибирская область 89
- Тамбовская область 88
- Республика Бурятия 87
- Приморский край 84
- Тюменская область 82
- Курская область 80
- Республика Карелия 76
- Волгоградская область 75
- Ханты-Мансийский автономный округ 75
- Кемеровская область 74
- Хабаровский край 73
- Ленинградская область 72
- Оренбургская область 71
- Липецкая область 69
- Тульская область 69
- Ставропольский край 69
- Орловская область 62
- Республика Дагестан 62
- Амурская область 62
- Рязанская область 61
- Ярославская область 61
- Севастополь 60
- Калужская область 57
- Краснодарский край 57
- Республика Чувашия 49
- Ивановская область 48
- Мурманская область 48
- Вологодская область 45
- Республика Хакасия 45
- Сахалинская область 45
- Иркутская область 44
- Тверская область 42
- Республика Коми 41
- Республика Мордовия 41
- Удмуртская Республика 38
- Курганская область 34
- Новгородская область 32
- Костромская область 31
- Псковская область 26
- Республика Марий Эл 26
- Астраханская область 23
- Республика Калмыкия 21
- Республика Тыва 20
- Республика Северная Осетия - Алания 19
- Пензенская область 19
- Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- Республика Алтай 15
- Кабардино-Балкарская Республика 13
- Республика Адыгея 10
- Чеченская Республика 10
- Карачаево-Черкесская Республика 9
- Томская область 6
- Магаданская область 6
- Республика Ингушетия 3
- Алтайский край 3
- Еврейская автономная область 3
- Чукотский автономный округ 3
- Ненецкий автономный округ 2
- Камчатский край 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 902 110.