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26.06.2021 14:18

Замминистра обороны РФ: Запад наращивает давление на Россию

Текст: Александр Степанов
Запад наращивает давление на Россию, чтобы сократить возможности РФ по отстаиванию своих интересов. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин выступая на выпуске курсантов и слушателей Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина.

По его словам, политическое, военное, экономическое, психологическое и информационное давление на Россию со стороны стран Запада также имеет цель помешать нашей стране проводить свою собственную и независимую внешнюю политику.

Фото: пресс-служба МВМС-2021 / mil.ru
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Замминистра констатировал, что слушатели и курсанты академии выпускаются в сложное время, отличающееся нестабильной военно-политической обстановкой в мире.

Фомин поздравил выпускников академии от имени Сергея Шойгу и от себя лично.

"Сегодня - главный день, когда перед вами открывается широкая дорога. И я хочу пожелать вам достойного пути по ней", - сказал Фомин.

В этом году академия выпускает порядка 2 тысяч человек. Из них российских военнослужащих - 141 слушатель и 1544 молодых лейтенанта. Кроме того, в учебном заведении подготовлено 145 офицеров, представляющих вооруженные силы 23 зарубежных государств.

Замминистра Фомин пожелал иностранным выпускникам применять полученные навыки и знания с целью укрепить боеспособность вооруженных сил своих государств для единственной цели - для сохранения мира на всей земле.

Сейчас в академии проходят обучение более 12 500 курсантов и слушателей, из них около 900 военнослужащих из 45 иностранных государств.

Правительство Минобороны

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