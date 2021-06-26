Журавлев: "Родина" идет на выборы как партия российских регионов

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев представил на съезде в Москве основные тезисы предвыборной программы.

"Родина" идет на выборы как партия российских регионов. Наша задача сделать так, чтобы страна процветала, не было деления на донорские и дотационные регионы, - сказал он. - Мы выступаем за развитие, благополучие, процветание и достойную жизнь всех граждан Российской Федерации в любом ее субъекте".

Среди конкретных предложений:

- передать Сбербанку функции Пенсионного фонда, в "Родине" уверены, что такая система дешевле обойдется бюджету;

- освободить больницы от временных ковидных госпиталей и создать постоянно действующие;

- отменить сроки давности за коррупционные преступления и приравнять их к измене родине;

- ужесточить административное и уголовное наказание за загрязнение природы.

Журавлев также сообщил, что "Родина" разработает программу по защите среднего и малого бизнеса от транснациональных компаний. "В малом бизнесе России должно трудиться 70% процентов населения, и это должно формировать 50% национального бюджета", - считает он.

В разработке у партии, по словам ее лидера, находятся программы по нескольким направлениям: для учителей, для медиков, для муниципалитетов, для семей. Есть наработки в сфере экономики, патриотического воспитания семья и многие другие. "Будет разработана отдельная программа для каждого региона нашей страны. Каждый наш региональный лидер сейчас включается в разработку будущих законопроектов для улучшения жизни в его регионе. Наша партия добьется что бы каждый гражданин гордился своим регионом и своей родиной в целом", - заявил Алексей Журавлев.