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27.06.2021 11:54
Рубрика: В мире

Бездействие США может спровоцировать геноцид более чем 70 тысяч афганцев

Текст: Алексей Чуриков
​До вывода значительной части американских войск из Афганистана осталось несколько недель. Согласно плану Белого дома, основная часть контингента покинет страну к середине июля, а до конца лета будут вывезены последние военнослужащие и техника. Покидая в спешке афганскую землю, где Штаты вместе с партнерами по НАТО насаждали демократию с 2001 года, руководство американской администрации оставляет после себя не просто массу проблем. Военные преступления, подозрения в укрывательстве и пособничестве в производстве наркотиков, торговля людьми, убийства мирного населения, в том числе с помощью дронов, участие ЦРУ в похищениях и пытках людей. Список уже совершенных злодеяний достаточно длинный, но не окончательный, поскольку перечень последствий, которые ощутят на себе жители Афганистана и соседних стран в самом ближайшем будущем, легко прогнозируем.

Одной из таких проблем, способной вылиться не просто в гуманитарную катастрофу, а в настоящую бойню, является судьба местных жителей, оказывавших все эти годы помощь американской армии, спецслужбам и госдепу. Речь идет о переводчиках, охранниках, водителях, служащих посольств и инженерах, которых насчитывается на данный момент более 18 тысяч. И это не считая членов их семей, а это еще порядка 55 тысяч человек. На фоне последних сообщений о быстром захвате силами движения Талибан (запрещено в РФ) оставленных войсками США территорий, не сложно себе представить, что ждет в самое ближайшее время "пособников звездно-полосатых", когда до них доберутся радикалы.

Фото: WAKIL KOHSAR / AFP
США сгущают краски в отношении будущего Афганистана

Как водится в американской внешней политике - заявления сделаны, бюджеты освоены, а дальше, хоть трава не расти. За 20 лет своего пребывания в Афганистане американцы не удосужились подготовиться к этой ситуации, и теперь более чем 73 тысячи гражданских лиц оказались перед лицом смертельной угрозы. Выяснилось, что когда нынешняя администрация Джо Байдена утверждала график вывода войск, никакого плана поддержки этим афганцам не создавалось. Его нет и по сей день. Единственное, что удалось сделать, о чем торжественно объявил госсекретарь Энтони Блинкен, так это выделить дополнительный персонал госдепа, чтобы ускорить выдачу виз этим лицам.

Надо признать, что "ускорить" это слишком громкое слово. Оказывавшие содействие американцам люди и до вывода войск годами ждали выдачи специальных иммиграционных виз. Процесс их выдачи занимает в случае с афганцами в среднем 800 дней. К жестким требованиям американского миграционного законодательства сейчас присовокупились и коронавирусные ограничения. Никто не говорит о том, что во всем Афганистане на данный момент имеется только одна клиника в Кабуле, где можно пройти все необходимые обследования. Очевидно, что для переводчиков и инженеров путешествие в столицу из отдаленного уголка страны довольно рискованно, да еще и с семьей. Проблема усугубляется еще и тем, что по квоте таких виз осталось всего 11 тысяч.

Группа американских парламентариев то ли искренне, то ли в поиске дополнительных политических очков решила обратить внимание на эту ситуацию. В конце июня 10 демократов и 6 республиканцев вместе с несколькими армейскими ветеранами предложили в срочном порядке увеличить визовую квоту до 19 тысяч и выдвинули соответствующий законопроект. Примут его или нет, на самом деле не имеет никакого значения, поскольку остающимся один на один с надвигающимся Талибаном людям это никак не поможет.

"Если он (Байден - прим. "РГ") не будет действовать и не вытащит этих людей, его руки и руки его администрации будут в крови", - заявил член Палаты представителей США Майкл Уолтц. Некоторые парламентарии со всей ответственностью призывают к срочной массовой эвакуации всех помогавших Америке афганцев. Их предлагается временно разместить в своего рода лагерях на острове Гуам, американской территории в Тихом океане.

Там им предложат пройти окончательные проверки, после которых когда-нибудь, если дадут заветную визу, они окажутся в США. Эта идея аналогична тому, как американцы в ходе полугодовой операции "Новая жизнь" вывезли более 111 тысяч человек из Вьетнама в 1975 году. Тогда это обошлось американскому бюджету в 405 миллионов долларов. Джеральд Форд, глава Белого дома на тот момент, имел достаточно времени и ресурсов для подготовки столь масштабной операции. У нынешних властей США, похоже, не осталось ни того, ни другого. И фразу "своих не бросаем" вряд ли можно будет услышать в коридорах Белого дома, Капитолия, Пентагона и Лэнгли в ближайшие годы, по крайней мере из уст тех, кто ответственен за принятие решений, от которых зависят судьбы этих десятков тысяч людей.

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