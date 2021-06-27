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27.06.2021 12:23
Рубрика: Общество

Более полумиллиона человек в 52 городах посетили агитпоезд Минобороны

Текст: Владимир Емельяненко

Свыше 571 тысячи человек побывали на акциях агитационного поезда "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" в 52 городах России. Об этом на сайте Минобороны РФ сообщил заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

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Цифра интереса людей к агитпоезду, посвященному истории Великой Отечественной войны и боевой технике, "превзошла предварительные ожидания", отметил Картаполов.

Старт акции был 25 апреля в Москве и 27 июня поезд вернулся в Москву. За эти дни поезд проехал около 34 тысяч километров. Эшелон истории останавливался в 52 городах страны. Он по железной дороге пересек всю страну - от Москвы до Мурманска, от Архангельска до Тулы, от Воронежа до Севастополя, от Севастополя до Новосибирска и Владивостока. "Везде по пути следования эшелона его экспозиции вызывали живой, неподдельный интерес граждан разных возрастов и социальных групп, - сказал Андрей Картаполов на встрече состава на конечной станции - в Москве. - Очереди, чтобы попасть в поезд-музей, выстраивались в разных городах".

Акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" была организована по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Каргополов особо отметил, что поддержка региональных и местных органов власти сделала работу агитпоезда настоящим событием в жизни посещаемых городов и населенных пунктов. "Знакомство с современной военной техникой и вооружением, боевыми трофеями, интересные и познавательные рассказы лекторов оставили в сердцах и душах людей неизгладимое впечатление", - сказал Картаполов.

Он сообщил, что также в ходе следования агитпоезда более 4,5 тысяч юношей и девушек вступили в "Юнармию".

Общество История Правительство Минобороны

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