Число погибших при обрушении дома в Майами достигло девяти человек

Количество погибших при обрушении жилого дома в Майами достигло девяти человек, а еще 156 граждан числятся пропавшими. Как сообщает ТАСС, об этом в воскресенье заявила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

"За ночь было обнаружено еще четыре тела. Таким образом, количество погибших составляет девять человек", - сказала чиновница на пресс-конференции, транслировавшийся местным управлением полиции.

Напомним, в городе Серфсайд штата Флорида в ночь на четверг рухнуло 12-этажное жилое здание. Президент США Джо Байден объявил режим ЧС в штате. Соответствующее распоряжение главы государства предполагает помощь властям Флориды со стороны министерства внутренней безопасности и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям страны.