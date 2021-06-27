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27.06.2021 03:47
Рубрика: В мире

Число погибших в результате обрушения здания в Майами достигло пяти

Число погибших в результате частичного обрушения жилого дома в Майами (штат Флорида) достигло пяти человек. Спасатели обнаружили под завалами еще одно тело, пишет РИА Новости со ссылкой на местную мэрию.

Фото: AFP/Eva Marie UZCATEGUI
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"Поисковые работы продолжаются. Мы до сих пор ничего не знаем о судьбе 156 человек", - добавили в администрации.

Напомним, 12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в ночь на 24 июня. Разрушено около половины из 130 квартир.

Причины произошедшего все еще не названы. Расследование начнется после завершения спасательной операции.

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