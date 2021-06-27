Число погибших в результате обрушения здания в Майами достигло пяти

Число погибших в результате частичного обрушения жилого дома в Майами (штат Флорида) достигло пяти человек. Спасатели обнаружили под завалами еще одно тело, пишет РИА Новости со ссылкой на местную мэрию.

"Поисковые работы продолжаются. Мы до сих пор ничего не знаем о судьбе 156 человек", - добавили в администрации.

Напомним, 12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в ночь на 24 июня. Разрушено около половины из 130 квартир.

Причины произошедшего все еще не названы. Расследование начнется после завершения спасательной операции.