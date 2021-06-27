Диетолог назвал продукты, которые лучше не сочетать друг с другом

Есть множество продуктов, которые полезны сами по себе, но имеют сомнительные сочетания между собой, рассказал турецкий специалист по питанию и диетологии Вейсель Джиерли.

Так, чай и кофе, если их пить одновременно с приемом пищи, снижают усвоение железа, поэтому лучше всего употреблять их через 45 минут после еды.

Сочетание йогурта с редисом "вдобавок к другой еде" может спровоцировать изжогу, и лучше употреблять эти продукты отдельно друг от друга. Также с йогуртом не рекомендуется сочетать любые кислые продукты, например, лимон или уксус.

Джиерли в беседе с Cumhuriyet добавил, что для хорошего пищеварения не стоит употреблять вместе большое количество разных фруктов. Плохо может закончиться и трапеза, во время которой смешивалось много богатых белком продуктов: мясо, рыба, яйца, молочные продукты.