ЕБРР планирует инвестировать в основном в "зеленые" проекты

К 2025 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует нарастить долю инвестиций в экологичные проекты до более чем 50%, рассказала глава организации Одиль Рено-Бассо.

Она отметила, что ЕБРР был очень близок к этой цели по "зеленым" проектам в 2019 году, однако из-за кризиса показатель упал. В этом году планируется вернуться к уровню в 40%, а к концу 2022 - обеспечить соответствие операций Парижскому климатическому соглашению.

Также Рено-Бассо рассказала "AFP", что прошлый год по линии ЕБРР оказался менее негативным, чем предполагалось, а текущий ожидается лучше изначальных прогнозов. На следующей неделе будут опубликованы свежие прогнозы банка.

Глава регулятора добавила, что сейчас восстанавливается промышленность, в частности, производство и обрабатывающая отрасли, а сырьевые товары растут в цене.