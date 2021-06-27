Госдума планирует сэкономить до 180 млн рублей на гостиницах для депутатов

Депутаты нового созыва Госдумы будут останавливаться в гостиницах более низкой категории, это позволит сэкономить до 180 млн рублей, сообщил журналистам руководитель аппарата Думы Игорь Дивейкин.

"Планируется, что экономия бюджетных средств за счет понижения звездности гостиниц до четырех звезд в результате открытого аукциона составит до 180 млн рублей", - приводит его слова ТАСС. Дивейкин уточнил, что "речь идет о тех депутатах нового созыва, которые не проживают в Москве" и селятся в гостиницах до получения служебного жилья. Глава аппарата ГД напомнил, что оптимизация расходов на авиаперелеты депутатов уже позволила сэкономить за два года 405 млн рублей.

Как ранее сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, за пять лет работы седьмого созыва палата сэкономила 2,4 млрд рублей за счет отказа от малозначительных зарубежных поездок депутатов и сокращения расходов.