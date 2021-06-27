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27.06.2021 10:15
Рубрика: Общество

Исследование: технологии виртуальной реальности помогают справиться со стрессом

Текст: Ирина Невинная
Эффективность технологий виртуальной реальности (VR) в предупреждении эмоционального выгорания у медиков сравнима с гипнотерапией, - к такому выводу пришла группа исследователей Пироговского центра по результатам проведенного исследования. Ученые считают, что VR можно применять для помощи людям, страдающим от затяжного стресса и в других случаях.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

К классическим методам профилактики выгорания, которому медики стали особенно подвержены в период пандемии, относятся гигиена труда и отдыха: в медцентрах организуют комнаты психологической разгрузки, с врачами работают в психотерапевтических группах.

Фото: Наталья Саванкова/РГ
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В Клинике медицинской реабилитации Пироговского центра опробовали еще один способ справиться с затяжным стрессом: изучили, как технологии виртуальной реальности (VR) помогают в предупреждении эмоционального выгорания у медиков и сравнили эффективность этого метода с гипнотерапией.

Погрузиться в VR помогает специальная техника: удобное кресло-капсула "Flow", специальный шлем с VR-"очками", транслирующими изображение, которое может выбрать сам человек. Он же с помощью джойстика может управлять тем, что видит.

"Поскольку мы активно используем VR-технологии в работе нашей клиники, то решили попробовать применить их у коллег в коррекции синдрома эмоционального выгорания. Положительный эффект может достигаться в основном за счет переключения внимания - погружения в виртуальную реальность", - рассказал "Российской газете" руководитель клиники медицинской реабилитации Вадим Даминов.

Участниками исследования в течение рабочего дня проводили аудиосеанс гипноза либо сеанс погружения в VR . В процессе исследования каждый сотрудник получил оба воздействия и оценил их эффективность по специальным шкалам, чтобы была возможность сравнить действенность обоих вариантов.

По результатам исследования, показатели личностной и ситуативной тревожности уменьшились и под действием гипнотерапии, и в условиях виртуальной реальности - примерно одинаково. Все участники эксперимента отметили улучшение самочувствия, повышение активности и работоспособности.

"Технология "Flow" работает в трех направлениях: психологическая диагностика, релаксация и мобилизация психологических ресурсов человека. Сценарии для релаксации мы разрабатывали совместно с психологами. Человек садится в умную капсулу, надевает VR-шлем и проходит один из релакс-сценариев, который может выбрать из имеющихся вариантов. В результате таких сеансов возвращается эмоциональное равновесие. восстанавливается психологический ресурс", - говорит продуктовый директор компании-разработчика оборудования Артем Коновалов.

Как проходят сеансы VR-терапии, "РГ" рассказала одна из участниц исследования: "Садишься в капсулу, надеваешь шлем виртуальной реальности и берешь в руки джойстики - для управления картинкой. Для релаксации можно "отдохнуть" на море или в горах. Я выбрала море и передо мной возникли безмятежные волны. Умиротворяющий голос призывал к спокойствию и задавал темп глубокого дыхания". Большинство добровольцев описали свои ощущения от процедуры как воодушевление, улучшение настроения, уменьшение тревожности, состояние восторга "как в детстве" и возрождение интереса к жизни.

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"Таким образом, использование виртуальной среды является перспективным направлением научных исследований и, безусловно, актуальной точкой приложения усилий медицинского психолога, в процессе психоэмоциональной коррекции сотрудников различных организаций", - прокомментировал итоги исследования Вадим Даминов.

Исследователи предполагают, что использование VR-технологий будет полезно и у работников других стрессовых профессий.

"Главная особенность VR - возможность тренировать необходимые навыки в безопасной среде. Существуют промышленные тренажеры для автомехаников, работников нефтегазовой отрасли, военных, где можно отработать необходимые умения без всякого риска. Врачи тренируются на виртуальных пациентах, чтобы отточить свое мастерство и нивелировать количество ошибок в реальности. Благодаря высокой степени вовлеченности, которую создает VR, обучение проходит быстрее, а информация запоминается лучше - несравнимо лучше, чем при традиционном обучении. Быстро, безопасно и эффективно - вот основные качества VR, которые определяют его востребованность и перспективы использования в самых разных сферах. И их список будет постоянно пополняться", - говорят организаторы эксперимента.

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