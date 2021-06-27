К сентябрю от COVID-19 привьют половину населения Гонконга

Власти Гонконга объявили о планах до конца августа привить половину населения города.

"Последние цифры обнадеживают. Главное - сохранять темп. Тогда есть шанс довести показатель вакцинации до 50 процентов", - заявила София Чэнь, министр по делам продовольствия и здравоохранения специального административного района КНР.

Подчеркивается, что только за сутки (26 июня) прививку от коронавируса сделали более 58 тысяч человек. А за 122 дня минимум одну дозу вакцины получила треть местных жителей. Население Гонконга - 7,5 миллиона человек, напоминает ТАСС.