К Всероссийскому онлайн-выпускному подключились более миллиона человек.

Праздник прошел в виде онлайн-марафона на официальной странице министерства просвещения в соцсети "ВКонтакте". Благодаря телемосту с Санкт-Петербургом удалось увидеть, как идет подготовка к романтичному празднику "Алые паруса", заглянув за кулисы мероприятия.

Ребята получили напутствия от педагогов, звезд российского кино, театра и эстрады. Поздравил выпускников и глава минпросвещения Сергей Кравцов.

"Вы завершаете школьную учебу, во время которой получили много знаний и освоили полезные навыки, узнавали о разных профессиях, учились строить отношения со сверстниками и взрослыми, - обратился он к вчерашним школьникам. - Теперь наступает время применить полученные знания, ставить серьезные цели для достойной жизни. Уверен, вы готовы к к настоящим делам, сотрудничеству с сильными единомышленниками, к тому, чтобы создавать стабильное будущее для себя и России".

Познакомились выпускники и со своими сверстниками - юными учеными, победителями конкурсов и спортивных соревнований. Например, с обладателем Малой Нобелевской премии, выпускником из Кемерова Вадимом Санниковым. Он изобрел устройство, которое поможет управлять предметами на расстоянии: технология подразумевает собой передачу сигнала мышцами на специальное устройство, находящееся в руке.

Историей успеха поделилась и одна из самых выдающихся выпускниц года - российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная. Лучшие выпускники страны получили сертификаты, ценные призы и подарки от партнёров праздника.