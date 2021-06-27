Facebook в мае удалил 200 аккаунтов, 55 страниц и 12 групп в своих социальных сетях, говорится в официальном блоге компании. Удаленные аккаунты касались трех стран: России, Судана и Пакистана, причиной удаления стало нарушение правил социальных сетей.

Это не первый случай, когда соцсеть удаляет аккаунты без предупреждения. В мае Роскомнадзор направил руководству Facebook Inc письмо с требованием предоставить списки аккаунтов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки. Речь шла об удалении 530 учетных записей российских пользователей Instagram, доступ к которым был ограничен за "скоординированных попыток ввести других в заблуждение". Согласно заявлению Facebook, эти Instagram-аккаунты публиковали материалы с критикой несанкционированных акций, проходивших в Москве в январе.

В современном мире жизнь в виртуальном пространстве стала такой же важной, как и вне его, поэтому для многих пользователей удаление страницы является существенной, а иногда даже болезненной потерей. Причем лишиться своей страницы в соцсети относительно просто.

Действия пользователей в соцсетях преимущественно регулируются с двух сторон - с одной стороны, есть правила и политика соцсетей, с другой - требования законодательства той страны, на чьей территории находится пользователь. Помимо этого, косвенное влияние на запреты и ограничения оказывают различного рода общественные объединения, фонды и организации, измеряющие степень безопасности в сети и социальных медиа, говорит директор по исследованиям и разработкам КРОС Ксения Касьянова. При этом у разных площадок разный уровень строгости, но в целом можно сказать, что западные площадки более строго относятся к постам и заявлениям и ближе в этом смысле к той самой "новой этике", добавляет управляющий директор Twiga Россия Сергей Оганджанян.

Например, Facebook и Instagram стараются создать экологичное сообщество по собственной инициативе. Так за что же можно "впасть в немилость" социальной сети? По словам PR-менеджера SA Media Group Ирины Чудайкиной, ранее пользователей блокировали за публикацию откровенных фотографий, табачных изделий, оружия и прочего, а вот сегодня в бан попадают аккаунты, с которых рассылаются негативные комментарии на почве расизма и религии. Отдельное внимание социальные сети обращают на распространение фейкньюс, а также зачастую предпринимают действия по блокировке контента, связанного с нанесением вреда репутации компании или человека, добавляет Касьянова.

99 миллионов пользователей соцсетей насчитывается сегодня в России, это на 4,8 млн больше, чем в 2020 году

Кроме того, часто пользователи путают способы регулировки неправомерного контента в Instagram и механизмы ранжирования ленты. Низкие охваты блогеры обуславливают блокировкой контента или теневым баном и не понимают, что именно не соответствует политике пользования площадкой.

"В июне Instagram впервые рассказал подробности о работе алгоритма. Если публикацию мало лайкают или плохо смотрят, это не связано с неправомерностью контента (в этом случае система оповещает вас). Причина - низкое взаимодействие аудитории с аккаунтом", - говорит Чудайкина.

Вообще, социальные сети неохотно идут на удаление аккаунта, считая это самой жесткой мерой. Так, Facebook периодически заявляет о "чистке" сети от ботов, не принадлежащих реально существующим людям. Преимущественно такие действия направлены на ограничение распространения фейкньюс.

По словам Касьяновой, для того, чтобы подпасть под такое удаление, нужно вести себя как бот - регулярно репостить записи, иметь нулевой уровень вовлеченности на страницах (нет комментариев и лайков), многократно размещать одинаковые комментарии и т.д. Все это определит алгоритм сети по своим параметрам.

Следят за пользователями и регулируют контент и отечественные социальные сети. Например, в пресс-службе "ВКонтакте" говорят, что предоставляют возможность обсуждать на площадке разные темы и делиться своими мнениями, выступая против оскорбительного и противоправного контента: "Мы удаляем подобные материалы и блокируем сообщества и страницы, которые их распространяют, в течение нескольких минут после жалоб пользователей. Любой пользователь "ВКонтакте" может сообщить о неправомерном контенте с помощью кнопки "Пожаловаться". Также мы реагируем на жалобы регуляторов и проводим внутреннюю проактивную модерацию".

Такой же политики придерживаются и "Одноклассники", где по отношению к любым пользователям принимают меры только в том случае, если грубо нарушены правила соцсети.

В целом, при "жизни" в социальных сетях важно помнить, что это крупная и регулируемая часть информационного пространства, за некорректные действия в которой можно понести как минимум наказание от владельцев площадки, как максимум - столкнуться с последствиями неисполнения российского законодательства, считают эксперты.